Direktor Američke odbrambene obavještajne agencije (DIA), general-potpukovnik Jeffrey Kruse, smijenjen je sa svoje funkcije, izvijestio je u petak CBS.
Visoki odbrambeni zvaničnik potvrdio je Kruseovu smjenu, rekavši samo: „General-potpukovnik Kruse više neće služiti kao direktor DIA-e.“
Christine Bordine, zamjenica direktora agencije, imenovana je za vršiteljicu dužnosti šefa, navodi se u izvještaju.
DIA je jedna od glavnih američkih vojnih obavještajnih službi, koja pruža analize Pentagonu i Bijeloj kući. Agencija je bila odgovorna za početnu procjenu američkih zračnih napada na iranska nuklearna postrojenja, kampanju koja je u junu označila ozbiljnu eskalaciju napetosti između Washingtona i Teherana.
Prema navodima CBS-a, procjena DIA-e zaključila je da su udari unazadili iranski nuklearni program za svega nekoliko mjeseci te da su određene zalihe obogaćenog uranija premještene prije napada.
Ta procjena bila je u suprotnosti s televizijskim obraćanjem predsjednika Donalda Trumpa, u kojem je tvrdio da su iranske nuklearne sposobnosti „potpuno i totalno uništene“ i odgođene za „decenije.“
Očigledna kontradikcija izazvala je bijes administracije, izvijestio je CBS, i mogla je imati ulogu u Kruseovoj smjeni.
Lideri obavještajnih odbora u Kongresu obaviješteni su o otkazu, ali im nije naveden razlog, prema izvještaju.