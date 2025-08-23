Prema navodima CBS-a, procjena DIA-e zaključila je da su udari unazadili iranski nuklearni program za svega nekoliko mjeseci te da su određene zalihe obogaćenog uranija premještene prije napada.

Ta procjena bila je u suprotnosti s televizijskim obraćanjem predsjednika Donalda Trumpa, u kojem je tvrdio da su iranske nuklearne sposobnosti „potpuno i totalno uništene“ i odgođene za „decenije.“

Očigledna kontradikcija izazvala je bijes administracije, izvijestio je CBS, i mogla je imati ulogu u Kruseovoj smjeni.

Lideri obavještajnih odbora u Kongresu obaviješteni su o otkazu, ali im nije naveden razlog, prema izvještaju.