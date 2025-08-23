SVIJET
Šef američke vojne obavještajne službe smijenjen nakon procjene udara na Iran
Smjena Jeffreyja Krusea uslijedila nakon izvještaja DIA-e koji je proturječio tvrdnjama predsjednika Trumpa o udarima na Iran
Visoki odbrambeni zvaničnik potvrdio je Kruseovu smjenu, rekavši samo: „General-potpukovnik Kruse više neće služiti kao direktor DIA-e.“ / Reuters
23 August 2025

Direktor Američke odbrambene obavještajne agencije (DIA), general-potpukovnik Jeffrey Kruse, smijenjen je sa svoje funkcije, izvijestio je u petak CBS.

Visoki odbrambeni zvaničnik potvrdio je Kruseovu smjenu, rekavši samo: „General-potpukovnik Kruse više neće služiti kao direktor DIA-e.“

Christine Bordine, zamjenica direktora agencije, imenovana je za vršiteljicu dužnosti šefa, navodi se u izvještaju.

DIA je jedna od glavnih američkih vojnih obavještajnih službi, koja pruža analize Pentagonu i Bijeloj kući. Agencija je bila odgovorna za početnu procjenu američkih zračnih napada na iranska nuklearna postrojenja, kampanju koja je u junu označila ozbiljnu eskalaciju napetosti između Washingtona i Teherana.

Prema navodima CBS-a, procjena DIA-e zaključila je da su udari unazadili iranski nuklearni program za svega nekoliko mjeseci te da su određene zalihe obogaćenog uranija premještene prije napada.

Ta procjena bila je u suprotnosti s televizijskim obraćanjem predsjednika Donalda Trumpa, u kojem je tvrdio da su iranske nuklearne sposobnosti „potpuno i totalno uništene“ i odgođene za „decenije.“

Očigledna kontradikcija izazvala je bijes administracije, izvijestio je CBS, i mogla je imati ulogu u Kruseovoj smjeni.

Lideri obavještajnih odbora u Kongresu obaviješteni su o otkazu, ali im nije naveden razlog, prema izvještaju.

