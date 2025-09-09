Nekoliko prosvjednika okupilo se u utorak za vrijeme posjeta ministra vanjskih poslova Države Izrael Gideona Moshea Sa'ara Hrvatskoj sa transparentom na kojem je pisalo "War criminal Sa'ar not welcome. Next stop - the Hague".

U vrijeme sastanka Sa'ara s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem u Zagrebu prosvjednici su izvikivali slogan "Free Palestine" u znak podrške palestinskom narodu kao i u znak protivljenja politici Vlade Hrvatske koja se nije, smatraju, ogradila od zločina koje je Država Izrael počinila u Gazi.