Hrvatska: Prosvjednici izraelskom ministru Sa'aru poručili da nije dobrodošao u Zagreb
Prosvjednici istaknuli transparent "War criminal Sa'ar not welcome. Next stop - the Hague".
Prosvjednici su istaknuli transparent "War criminal Sa'ar not welcome. Next stop - the Hague". / AA
9 Septembar 2025

Nekoliko prosvjednika okupilo se u utorak za vrijeme posjeta ministra vanjskih poslova Države Izrael Gideona Moshea Sa'ara Hrvatskoj sa transparentom na kojem je pisalo "War criminal Sa'ar not welcome. Next stop - the Hague".

U vrijeme sastanka Sa'ara s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem u Zagrebu prosvjednici su izvikivali slogan "Free Palestine" u znak podrške palestinskom narodu kao i u znak protivljenja politici Vlade Hrvatske koja se nije, smatraju, ogradila od zločina koje je Država Izrael počinila u Gazi.

Prosvjednici su istaknuli transparent "War criminal Sa'ar not welcome. Next stop - the Hague".

Izraelski ministar će se u Zagrebu sastati i sa šefom hrvatske diplomacije Gordanom Grlićem Radmanom.

