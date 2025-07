Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da će u Gazi biti uspostavljeni centri za hranu gdje će "ljudi moći ulaziti bez granica", javno priznajući da se u opkoljenoj enklavi događa "prava glad".

"Možemo spasiti mnogo ljudi. Mislim, neku od te djece - to je prava glad. Vidim to i to se ne može odglumiti. Dakle, bit ćemo još više uključeni", rekao je na zajedničkoj konferenciji za novinare s britanskim premijerom Keirom Starmerom na jednom od predsjednikovih komercijalnih golf terena u Škotskoj.

"Prije nego što išta učinimo, moramo nahraniti djecu", rekao je Trump, uslijed međunarodnog ogorčenja, jer Palestinci u Gazi gladuju i zabilježen je veliki broj smrtnih slučajeva od pothranjenosti.

Dodao je da Izrael ima "veliku odgovornost" za prehrambenu situaciju u Pojasu Gaze.

"Moramo se brinuti o humanitarnim potrebama u Gazi”, rekao je.

"Osnovat ćemo centre za hranu i to ćemo učiniti zajedno s nekim vrlo dobrim ljudima, a mi ćemo osigurati i sredstva", dodao je.

Rekao je da im se i druge nacije, uključujući Veliku Britaniju, pridružuju u osiguravanju sredstava za pomoć u hrani.