Veliki broj građana protestovao je u Karachiju protiv indijske suspenzije sporazuma o podjeli vode s Pakistanom.

Indija je u srijedu suspendovala decenijama star sporazum o vodama sa susjednim Pakistanom, dan nakon što su nepoznati naoružani napadači napali turiste u Kašmiru pod indijskom upravom.

New Delhi je također proglasio Islamabadove odbrambene/vojne, pomorske i zračne savjetnike personama non grata u Pakistanskoj Visokoj komisiji u New Delhiju, dajući im sedmicu da napuste zemlju.

Osim toga, Indija je zatvorila granični prelaz s Pakistanom u Wagahu, dok će New Delhi ograničiti vize pakistanskim državljanima, navedeno je ranije iz vlade.

Najmanje 26 ljudi je ubijeno kada su nepoznati naoružani napadači otvorili vatru u utorak na turiste u Kašmiru pod indijskom upravom, nakon čega je indijski premijer Narendra Modi prekinuo svoj put u Saudijsku Arabiju.

Odluke su donesene na hitnom sastanku Odbora za sigurnost kabineta kojim je predsjedavao Modi u Nju Delhiju.

Indija će povući svoje savjetnike za odbranu/mornaricu/zrakoplovstvo iz indijske visoke komisije u Islamabadu. Radna mjesta u odgovarajućim visokim komisijama smatraju se ništavnim, navedeno je u saopćenju.

Pet članova pomoćnog osoblja savjetnika za usluge također će biti povučeno iz obje visoke komisije, dodaje se.

Ugovor o vodama

New Delhi je suspendovao Ugovor o vodi Inda (IWT), 64-godišnji sporazum o podjeli vode između dugogodišnjih rivala.

Dva dugogodišnja rivala dijele vodu šest rijeka prema IWT-u, sporazumu o podjeli vode koji je posredovala Svjetska banka 1960. godine.

Prema sporazumu, Indija je dobila vode rijeka Sutlej, Beas i Ravi, a Pakistan je dobio vode rijeka Ind, Jhelum i Chenab.

Pakistan optužuje Indiju da "kontinuirano krši" sporazum gradeći brane na zapadnim rijekama, dok New Delhi vjeruje da Islamabad ima više vode od New Delhija kao rezultat sporazuma.

Suspenzija sporazuma, prema nekim stručnjacima, dodatno će pogoršati tenzije po tom pitanju, dajući New Delhiju prednost da iskoristi regulaciju vode.

To je prvi put od potpisivanja ugovora 1960. godine da ga je jedna od strana jednostrano suspendovala.