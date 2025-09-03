SVIJET
Treći dan spasilačkih akcija, pomoć stiže u zemljotresom pogođeni Afganistan
Samo u najteže pogođenoj provinciji Kunar prijavljeno je 1.411 smrtnih slučajeva, 3.124 povrijeđenih, dok je 5.412 kuća uništeno.
Humanitarne agencije upozoravaju da razmjere razaranja zahtijevaju hitnu međunarodnu podršku kako bi se spriječilo pogoršanje krize. / AP
3 Septembar 2025

Spasilačke operacije traju i treći dan nakon razornog zemljotresa koji je pogodio istočni Afganistan, ostavljajući hiljade ljudi bez doma i čitava sela u ruševinama.

Zvaničnik talibana u provinciji Kunar, razgovarajući za Anadolu pod uslovom anonimnosti, rekao je da je pomoć sinoć počela pristizati u neka udaljena područja, jer je administracija prvobitno planirala premjestiti ljude u sigurnija područja.

"Mještani su odbili otići, jer su tijela njihovih voljenih još uvijek bila pod ruševinama. Zatim smo počeli dijeliti šatore i druge osnovne potrepštine", rekao je zvaničnik.

Provincija Kunar je najpogođenija regija u istočnom Afganistanu gdje je do sada poginulo više od 1.400 ljudi.

Zvaničnik je rekao da su planinski teren i oštećeni putevi otežali dostavu pomoći, ali da su spasilačke ekipe ipak stigle u sva pogođena područja.

"Šaljemo humanitarnu pomoć vozilima gdje je to moguće, ali u područjima odsječenim zemljotresom, helikopteri se koriste za transport zaliha i evakuaciju povrijeđenih u bolnice", rekao je zvaničnik.

Abdul Wahid, lokalni stanovnik provincije Kunar, rekao je da naknadni zemljotresi i dalje traju, šireći strah među stanovnicima.

U utorak je novi zemljotres jačine 5,2 stepena pogodio sjeveroistočni Afganistan, koji se osjetio i u sjeverozapadnom Pakistanu.

Humanitarne agencije upozoravaju da razmjere razaranja zahtijevaju hitnu međunarodnu podršku kako bi se spriječilo pogoršanje krize.

U utorak je humanitarna koordinatorica UN-a za Afganistan Indrika Ratwatte izjavila da je razorni zemljotres pogodio istočni Afganistan u vrijeme višestrukih kriza za tu zemlju.

"Dakle, gledajući statistiku, gledajući udaljenost i topografiju, koja je izuzetno izazovna i udaljena, potencijalno bi broj pogođenih osoba mogao dostići gotovo stotine hiljada", rekla je Ratwatte.

Nekoliko zemalja, uključujući susjedni Pakistan, Iran, Kinu i Indiju, kao i zapadne zemlje, obećalo je poslati pomoć Afganistanu.

Prema riječima glasnogovornika privremene administracije Zabihullaha Mujahida, samo u najteže pogođenoj provinciji Kunar zabilježeno je 1.411 smrtnih slučajeva, 3.124 povrijeđenih, dok je 5.412 kuća uništeno.

Broj poginulih mogao bi dodatno porasti kada vlasti podijele podatke iz ostale tri provincije Nangarhar, Laghman i Panjshir.

Američki geološki zavod zabilježio je zemljotres u 23.47 sati po lokalnom vremenu, 27 kilometara istočno-sjeveroistočno od Jalalabada na dubini od osam kilometara u nedjelju navečer, kada je većina stanovnika spavala.

Ovo je treći veliki zemljotres koji je pogodio ratom razorenu naciju od povratka afganistanskih talibana na vlast u augustu 2021. godine.

