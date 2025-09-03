Spasilačke operacije traju i treći dan nakon razornog zemljotresa koji je pogodio istočni Afganistan, ostavljajući hiljade ljudi bez doma i čitava sela u ruševinama.

Zvaničnik talibana u provinciji Kunar, razgovarajući za Anadolu pod uslovom anonimnosti, rekao je da je pomoć sinoć počela pristizati u neka udaljena područja, jer je administracija prvobitno planirala premjestiti ljude u sigurnija područja.

"Mještani su odbili otići, jer su tijela njihovih voljenih još uvijek bila pod ruševinama. Zatim smo počeli dijeliti šatore i druge osnovne potrepštine", rekao je zvaničnik.

Provincija Kunar je najpogođenija regija u istočnom Afganistanu gdje je do sada poginulo više od 1.400 ljudi.

Zvaničnik je rekao da su planinski teren i oštećeni putevi otežali dostavu pomoći, ali da su spasilačke ekipe ipak stigle u sva pogođena područja.

"Šaljemo humanitarnu pomoć vozilima gdje je to moguće, ali u područjima odsječenim zemljotresom, helikopteri se koriste za transport zaliha i evakuaciju povrijeđenih u bolnice", rekao je zvaničnik.

Abdul Wahid, lokalni stanovnik provincije Kunar, rekao je da naknadni zemljotresi i dalje traju, šireći strah među stanovnicima.

U utorak je novi zemljotres jačine 5,2 stepena pogodio sjeveroistočni Afganistan, koji se osjetio i u sjeverozapadnom Pakistanu.