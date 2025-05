Lufthansa Grupa i italijanski ITA Airways produžili su u utorak obustavu letova za i iz Tel Aviva do 8. juna usred rastućih tenzija između Izraela i jemenske grupe Huti.

Dvije kompanije su trebale nastaviti letove za Tel Aviv 25. maja, ali ih je razmjena napada između Izraela i Huta prisilila da produže obustavu letova za još dvije sedmice.

Lufthansa Grupa uključuje Lufthansu, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines i Eurowings.

U utorak je grčki prevoznik Aegean obustavio letove za Tel Aviv do 21. maja, a poljski LOT Airlines do 25. maja.

British Airways je također obustavio letove do i od aerodroma "Ben Gurion" do 14. juna, dok je Air Canada produžila obustavu letova do 8. septembra.

Od novembra 2023. godine, Huti su ciljali komercijalni brodski promet u Crvenom moru, moreuzu Bab al-Mandab, Adenskom zaljevu i Arapskom moru u znak podrške Palestincima u Pojasu Gaze, gdje je u izraelskim napadima od 7. oktobra 2023. godine ubijeno skoro 53.600 Palestinaca.