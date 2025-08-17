REGIJA
I protekle noći nastavljeni protuvladini prosvjedi u Srbiji
Val protuvladinih prosvjeda nastavljen je u subotu u više srbijanskih gradova pod motom "Srbija se umiriti ne može", uz brojne sukobe demonstranata i policije.
Incidenti su zabilježeni i u Novom Beogradu, gdje je policija suzavcem i oklopnim vozilima potiskivala prosvjednike / REUTERS
17 August 2025

Najteži incidenti zabilježeni su u Valjevu, gdje su demolirane prostorije vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), lokalne uprave, suda i tužiteljstva.

Središnji i najmasovniji skup održan je upravo u Valjevu, potaknut brutalnošću policije na prethodnom prosvjedu, kada je pretučeno nekoliko građana. Skupina maskiranih mladića upala je u prostorije SNS-a i zgradu tužiteljstva, bacajući baklje i pirotehniku, što je izazvalo manji požar i zahtijevalo intervenciju vatrogasaca, navodi Hina.

Iako su se tijekom prosvjeda mogli čuti pozivi na miran prolazak pored sjedišta SNS-a, dio prosvjednika ih nije poslušao, što je dovelo do eskalacije nasilja.

Incidenti u Beogradu i Novom Sadu

Incidenti su zabilježeni i u Novom Beogradu, gdje je policija suzavcem i oklopnim vozilima potiskivala prosvjednike koji su je zasipali pirotehnikom i raznim predmetima.

U Novom Sadu prosvjednici su bacali boju na sjedišta lokalnih stranaka i koalicijskih partnera SNS-a, a sa zgrade Srpske radikalne stranke skinuta je zastava.

Preporučeno

Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je došlo do "drastičnog narušavanja javnog reda i mira", "brutalnog napada na policiju", te demoliranja i paljenja objekata institucija i političkih stranaka.

Prema njegovim riječima, ozlijeđen je jedan pripadnik žandarmerije, a uhićeno je 18 osoba. Broj građana koji su zatražili liječničku pomoć nije naveden.

Dačić je dodao da su najteži incidenti zabilježeni u Valjevu, Beogradu i Novom Sadu, te da je javni red u tim gradovima ponovno uspostavljen.

Val prosvjeda, koji su do unazad nekoliko dana bili uglavnom mirni, pokrenuli su studenti nakon tragedije u studenome 2024., kada je u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru poginulo 16 ljudi.

Prosvjednici za nesreću krive korumpiranu vlast, a među glavnim zahtjevima su vladavina prava, neovisne institucije i raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora – što vlast zasad odbija učiniti.

IZVOR:FENA
