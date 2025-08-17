Najteži incidenti zabilježeni su u Valjevu, gdje su demolirane prostorije vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), lokalne uprave, suda i tužiteljstva.

Središnji i najmasovniji skup održan je upravo u Valjevu, potaknut brutalnošću policije na prethodnom prosvjedu, kada je pretučeno nekoliko građana. Skupina maskiranih mladića upala je u prostorije SNS-a i zgradu tužiteljstva, bacajući baklje i pirotehniku, što je izazvalo manji požar i zahtijevalo intervenciju vatrogasaca, navodi Hina.

Iako su se tijekom prosvjeda mogli čuti pozivi na miran prolazak pored sjedišta SNS-a, dio prosvjednika ih nije poslušao, što je dovelo do eskalacije nasilja.

Incidenti u Beogradu i Novom Sadu

Incidenti su zabilježeni i u Novom Beogradu, gdje je policija suzavcem i oklopnim vozilima potiskivala prosvjednike koji su je zasipali pirotehnikom i raznim predmetima.

U Novom Sadu prosvjednici su bacali boju na sjedišta lokalnih stranaka i koalicijskih partnera SNS-a, a sa zgrade Srpske radikalne stranke skinuta je zastava.