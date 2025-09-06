SVIJET
Maduro prijeti "oružanom borbom", Trump upozorava na obaranje venecuelanskih aviona
Tenzije nakon raspoređivanja američkih ratnih brodova na Karibima, provokativnog preleta venecuelanskih borbenih aviona i eskalacije tenzija.
Maduro je ustvrdio da je "Venecuela uvijek bila spremna razgovarati" sa SAD-om, ali zahtijeva "poštovanje prema našoj zemlji". / TRT Balkan
6 Septembar 2025

Predsjednik Venecuele Nicolas Maduro izjavio je u petak da će njegova zemlja preći u fazu "oružane borbe" ako bude napadnuta.

Maduro je vojnicima rekao da, iako je Venecuela "još uvijek u fazi neoružane borbe", svaki napad bi izazvao odgovor "cijelog naroda protiv agresije, bilo lokalne, regionalne ili nacionalne".

Maduro je govorio tokom "operativne i organizacijske aktivacije cijele Bolivarijanske nacionalne milicije", napominjući da je Venecuela u "fazi regrutacije i pripreme".

Zemlja će nastaviti sa "raspoređivanjem odbrambenih, pripremnih i prekvalifikacijskih kapaciteta cijelog stanovništva".

Tokom "dana aktivacije", Venecuelanci će dobiti obuku za odbranu zemlje od mogućeg raspoređivanja američke vojske.

Zahtijevao je da predsjednik SAD-a Donald Trump "odustane od svog plana za nasilnu promjenu režima u Venecueli i širom Latinske Amerike i Kariba. I da poštuje suverenitet, pravo na mir i nezavisnost naših zemalja".

To je uslijedilo nakon Trumpovog upozorenja u petak da će venecuelanski vojni avioni biti "oboreni" ako se približe američkim ratnim brodovima. To se dogodilo nakon što su dva venecuelanska borbena aviona F-16 preletjela iznad američkog broda poslanog u regiju da se bori protiv kriminalnih organizacija i "narkoterorizma".

"Rekao bih da će biti u nevolji. Obavijestit ćemo ih o tome... ako lete u opasnoj poziciji", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu, misleći na prelet F-16 koji je Pentagon nazvao "vrlo provokativnim".

Maduro je ustvrdio da je "Venecuela uvijek bila spremna razgovarati" sa SAD-om, ali zahtijeva "poštovanje prema našoj zemlji".

Ranije u petak, venecuelanski ministar vanjskih poslova Yvan Gil rekao je da raspoređivanje američkih aviona, uključujući 10 borbenih aviona F-35 poslanih u zračnu bazu u Portoriku, prijeti Madurovoj vladi.

Gil je rekao da američki državni sekretar Marco Rubio opravdava raspoređivanje "koristeći kao izgovor navodnu potragu za trgovinom drogom", tvrdnju koju je nazvao "najvećom laži".


