Predsjednik Venecuele Nicolas Maduro izjavio je u petak da će njegova zemlja preći u fazu "oružane borbe" ako bude napadnuta.

Maduro je vojnicima rekao da, iako je Venecuela "još uvijek u fazi neoružane borbe", svaki napad bi izazvao odgovor "cijelog naroda protiv agresije, bilo lokalne, regionalne ili nacionalne".

Maduro je govorio tokom "operativne i organizacijske aktivacije cijele Bolivarijanske nacionalne milicije", napominjući da je Venecuela u "fazi regrutacije i pripreme".

Zemlja će nastaviti sa "raspoređivanjem odbrambenih, pripremnih i prekvalifikacijskih kapaciteta cijelog stanovništva".

Tokom "dana aktivacije", Venecuelanci će dobiti obuku za odbranu zemlje od mogućeg raspoređivanja američke vojske.

Zahtijevao je da predsjednik SAD-a Donald Trump "odustane od svog plana za nasilnu promjenu režima u Venecueli i širom Latinske Amerike i Kariba. I da poštuje suverenitet, pravo na mir i nezavisnost naših zemalja".