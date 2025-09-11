Vlada Slovenije je u četvrtak usvojila prijedlog o zabrani ulaska u zemlju Miloradu Dodiku, objavio je njen potpredsjednik Matej Arčon nakon sjednice.

Objasnio je da su razlozi za odluku tajni. Dodao je da se o sličnim sankcijama protiv izraelskog premijera Benjamina Netanyahua još nije razgovaralo.

Nakon što je vlada prije dvije sedmice naložila Ministarstvu vanjskih poslova da dopuni materijal o zabrani ulaska Miloradu Dodiku u Sloveniju, a prošle sedmice tu tačku nije uvrstila na dnevni red sjednice, danas je potvrdila uvođenje sankcija.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je prijevremene izbore za predsjednika bh. entiteta Republika Srpska za 23. novembar 2025. godine. Uslovi za raspisivanje stečeni su nakon pravosnažne odluke Suda BiH kojom je predsjednik RS-a osuđen na godinu dana zatvora i zabrane obavljana funkcije predsjednika RS-a u trajanju od šest godina.