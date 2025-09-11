Vlada Slovenije je u četvrtak usvojila prijedlog o zabrani ulaska u zemlju Miloradu Dodiku, objavio je njen potpredsjednik Matej Arčon nakon sjednice.
Objasnio je da su razlozi za odluku tajni. Dodao je da se o sličnim sankcijama protiv izraelskog premijera Benjamina Netanyahua još nije razgovaralo.
Nakon što je vlada prije dvije sedmice naložila Ministarstvu vanjskih poslova da dopuni materijal o zabrani ulaska Miloradu Dodiku u Sloveniju, a prošle sedmice tu tačku nije uvrstila na dnevni red sjednice, danas je potvrdila uvođenje sankcija.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je prijevremene izbore za predsjednika bh. entiteta Republika Srpska za 23. novembar 2025. godine. Uslovi za raspisivanje stečeni su nakon pravosnažne odluke Suda BiH kojom je predsjednik RS-a osuđen na godinu dana zatvora i zabrane obavljana funkcije predsjednika RS-a u trajanju od šest godina.
CIK BiH je Dodiku potom oduzeo mandat Dodiku na sjednici 6. augusta ove godine, a odluku izborne komisije potvrdilo je i Apelaciono vijeće Suda BiH.
Zabranu ulaska i zamrzavanje imovine, osim SAD-a, protiv Dodika, njegove porodice i nekih drugih visokih zvaničnika Republike Srpske već su uvele i Velika Britanija, Njemačka, Austrija, Poljska i Litvanija.