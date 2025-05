Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u intervjuu emitovanom u utorak da bi mogao direktno pregovarati s kineskim predsjednikom Xijem Jinpingom o završnim detaljima trgovinskog sporazuma između SAD-a i Kine.

„Da, mogu to zamisliti. Mislim, nisam siguran da će to biti neophodno, ali to se desilo s Velikom Britanijom“, rekao je Trump za Fox News.

Ponovio je da je oduvijek imao „dobar odnos“ sa Xijem, za kojeg je rekao da ga jako poštuje.

„Jedna od stvari koja bi mogla biti najuzbudljivija za nas, ali i za Kinu, jeste to što pokušavamo otvoriti Kinu. Jer, kao što znaš, prije mnogo godina mi smo otvorili SAD. Sada je vrijeme da se Kina otvori, i to je dio našeg dogovora, i mi ćemo otvoriti Kinu“, rekao je Trump.

Dodao je da je „najuzbudljiviji dio“ sporazuma upravo otvaranje kineskog tržišta za američke firme.

„To bi bilo kao da otvarate sasvim novi svijet, i mislim da bi to bilo još bolje za Kinu“, izjavio je Trump.

SAD i Kina su prošlog vikenda zaključile intenzivne trgovinske pregovore u Ženevi, Švicarska.

Razgovori su rezultirali dogovorom o značajnom smanjenju carina u početnom periodu od 90 dana, pri čemu će SAD smanjiti carinu na kineski uvoz sa 145 na 30 posto, dok će Kina smanjiti svoju carinu na američku robu sa 125 na 10 post.

Pregovori, koje su obje strane opisale kao „konstruktivne“, predstavljaju veliki pomak nakon višemjesečnog pogoršanja odnosa uzrokovanog ranijim velikim povećanjem carina od strane Trumpove administracije.