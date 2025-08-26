Kanadska fotoreporterka Valerie Zink dala je ostavku nakon osam godina saradnje s Reutersom, kritikujući stav agencije o Gazi kao izdaju novinara i optužujući je da opravdava i omogućava ubistva 245 novinara u palestinskoj enklavi.

"U ovom trenutku postalo je nemoguće za mene da održavam vezu s Reutersom, s obzirom na njegovu ulogu u opravdavanju i omogućavanju sistematskog ubistva 245 novinara u Gazi", izjavila je Zink u utorak na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Zink je kazala da je osam godina radila za Reuters kao dopisnica, a njene radove objavljivali su brojni mediji, uključujući "The New York Times", "Al Jazeeru" i druge širom svijeta.

Ona je kritikovala izvještavanje Reutersa nakon ubistva Anasa Al-Sharifa i ekipe Al Jazeere u Gazi, optuživši agenciju da je pojačavala izraelske "potpuno neutemeljene tvrdnje" da je Al-Sharif bio pripadnik Hamasa, što je, prema njenim riječima, "jedna od bezbrojnih laži koje su mediji poput Reutersa revnosno ponavljali i legitimizirali".

"Vrijednovala sam posao koji sam donijela Reutersu u proteklih osam godina, ali u ovom trenutku ne mogu zamisliti da nosim ovu novinarsku akreditaciju s ičim osim dubokog stida i tuge", rekla je Zink.

Ona je naglasila da spremnost agencije da perpetuira izraelsku propagandu nije poštedjela ni njihove vlastite novinare od izraelskog genocida.

"Ne znam šta znači početi odavati počast hrabrosti i žrtvi novinara u Gazi, najhrabrijih i najboljih koji su ikada živjeli, ali ubuduće ću sve što mogu ponuditi usmjeriti imajući to u prvom planu", kazala je Zink, odajući priznanje novinarima u Gazi.

"Dugujem svojim kolegama u Palestini barem toliko, a i mnogo više", dodala je.