Fotoreporterka dala otkaz u Reutersu zbog izdaje novinara u Gazi
Postalo je nemoguće da održavam vezu s Reutersom, s obzirom na njegovu ulogu u opravdavanju i omogućavanju sistematskog ubistva 245 novinara u Gazi, obrazložila je Valerie Zink.
"Dugujem svojim kolegama u Palestini barem toliko, a i mnogo više", dodala je. / User Upload
26 August 2025

Kanadska fotoreporterka Valerie Zink dala je ostavku nakon osam godina saradnje s Reutersom, kritikujući stav agencije o Gazi kao izdaju novinara i optužujući je da opravdava i omogućava ubistva 245 novinara u palestinskoj enklavi.

"U ovom trenutku postalo je nemoguće za mene da održavam vezu s Reutersom, s obzirom na njegovu ulogu u opravdavanju i omogućavanju sistematskog ubistva 245 novinara u Gazi", izjavila je Zink u utorak na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Zink je kazala da je osam godina radila za Reuters kao dopisnica, a njene radove objavljivali su brojni mediji, uključujući "The New York Times", "Al Jazeeru" i druge širom svijeta.

Ona je kritikovala izvještavanje Reutersa nakon ubistva Anasa Al-Sharifa i ekipe Al Jazeere u Gazi, optuživši agenciju da je pojačavala izraelske "potpuno neutemeljene tvrdnje" da je Al-Sharif bio pripadnik Hamasa, što je, prema njenim riječima, "jedna od bezbrojnih laži koje su mediji poput Reutersa revnosno ponavljali i legitimizirali".

"Vrijednovala sam posao koji sam donijela Reutersu u proteklih osam godina, ali u ovom trenutku ne mogu zamisliti da nosim ovu novinarsku akreditaciju s ičim osim dubokog stida i tuge", rekla je Zink.

Ona je naglasila da spremnost agencije da perpetuira izraelsku propagandu nije poštedjela ni njihove vlastite novinare od izraelskog genocida.

"Ne znam šta znači početi odavati počast hrabrosti i žrtvi novinara u Gazi, najhrabrijih i najboljih koji su ikada živjeli, ali ubuduće ću sve što mogu ponuditi usmjeriti imajući to u prvom planu", kazala je Zink, odajući priznanje novinarima u Gazi.

"Dugujem svojim kolegama u Palestini barem toliko, a i mnogo više", dodala je.

Osvrnuvši se na ubistvo još šest novinara, uključujući Reutersovog kamermana Hossama Al-Masrija, u izraelskom napadu na bolnicu Nasser u Gazi u ponedjeljak, Zink je rekla: "Bio je to takozvani 'double tap' napad, u kojem Izrael bombarduje civilni cilj poput škole ili bolnice, čeka da stignu ljekari, spasilačke ekipe i novinari, a zatim ponovo udara."

Zink je naglasila da su zapadni mediji direktno odgovorni za stvaranje uslova za ovakve događaje, citirajući Jeremyja Scahilla, koji je rekao da su veliki mediji, od "The New York Timesa" do Reutersa, služili kao pokretna traka za izraelsku propagandu, prikrivajući ratne zločine, dehumanizirajući žrtve i napuštajući i svoje kolege i posvećenost istinitom i etičkom novinarstvu.

Kazala je da su zapadni mediji, ponavljajući izraelske genocidne fabrikacije bez utvrđivanja njihove vjerodostojnosti i odustajući od osnovne novinarske odgovornosti, omogućili ubistva više novinara u Gazi za dvije godine nego u velikim globalnim sukobima zajedno, dok su istovremeno doprinijeli patnji stanovništva.

Nove žrtve među medijskim radnicima u Gazi povećale su broj palestinskih novinara ubijenih u izraelskim napadima od oktobra 2023. na 246.

Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 62.700 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja devastirala je ovu enklavu, koja se suočava s glađu.

Međunarodni krivični sud je prošlog novembra izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog svog rata protiv enklave.

