Palestinski zdravstveni zvaničnik optužio je u četvrtak izraelsku vojsku da je namjerno gađala centar za novinare u Medicinskom kompleksu Nasser na jugu Gaze, prije nego što je pogodila humanitarne radnike koji su došli u pomoć, pri čemu je ubijeno najmanje 20 ljudi, uključujući pet novinara.

U videoobraćanju, dr. Mohammed Saqer, direktor njege u bolnici, rekao je da su izraelske snage tvrdile da se na četvrtom spratu zgrade hirurgije nalazi skrivena kamera, ali je naglasio da je to netačno.

"Ovo područje, stepenice pored operacione sale, je centar za novinare. Svi znamo da je ovo glavno mjesto za novinare. Oni postavljaju svoje kamere na spratu i prenose vijesti lokalnim i međunarodnim agencijama. Dakle, to nije tajna. To je nešto što je poznato nama i Izraelu", rekao je.

Saqer je dodao da su izraelske vlasti mogle kontaktirati bolničko osoblje ako su imale primjedbi na prisustvo novinara.

"Oni znaju naše brojeve. Ponekad nas kontaktiraju. Da su imali bilo kakvu primjedbu u vezi s prisustvom novinara na četvrtom spratu, mogli smo to riješiti. Nije teško. Mogli smo zamoliti novinare da siđu i napuste to mjesto. Ali oni ovo područje već dugo koriste za izvještavanje", objasnio je.

Osudio je Izrael zbog lansiranja drugog napada dok su humanitarni radnici pokušavali evakuirati ranjene.

"Šokantno je zašto izraelske zračne snage gađaju novinare na četvrtom spratu, a kada smo poslali naše humanitarno osoblje da ih spasi, oni su opet napali humanitarno osoblje. Koji je smisao ovoga? Zašto insistirate da nas ubijate? Radimo u humanitarnom prostoru, u zdravstvenoj ustanovi. Mi bismo trebali biti zaštićeni u skladu s međunarodnim propisima i pravilima", rekao je.

Najmanje 20 Palestinaca, uključujući pet novinara i jednog vatrogasca, ubijeno je, a više njih ranjeno u ponedjeljak u izraelskom napadu na Medicinski kompleks Nasser u Khan Younisu.