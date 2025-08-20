SVIJET
Trump nazvao Netanyahua "ratnim herojem" uprkos nalogu za hapšenje zbog ratnih zločina u Gazi
On je ratni heroj. Pretpostavljam da sam i ja, kazao američki predsjednik tokom intervjua s konzervativnim radio voditeljem Markom Levinom.
Trump je odbacio napore da se Netanyahu pozove na odgovornost, tvrdeći da "pokušavaju da ga strpaju u zatvor". / AP
20 August 2025

Američki predsjednik Donald Trump nazvao je izraelskog premijera Benjamina Netanyahua "ratnim herojem", iako izraelskog lidera traži Međunarodni krivični sud (ICC) zbog ratnih zločina u Gazi.

"On je dobar čovjek. On je tamo i bori se... On je ratni heroj, jer smo radili zajedno. On je ratni heroj. Pretpostavljam da sam i ja", rekao je Trump u utorak u intervjuu s konzervativnim radio voditeljem Markom Levinom.

Trump je odbacio napore da se Netanyahu pozove na odgovornost, tvrdeći da "pokušavaju da ga strpaju u zatvor".

Nije bilo jasno da li se odnosio na nalog za hapšenje Međunarodnog krivičnog suda ili na slučajeve korupcije u Izraelu.

U junu je Trump otvoreno pozvao na odbacivanje Netanyahuovog suđenja za korupciju.

Netanyahu, kojem se sudi od 2020. godine, prvi je izraelski lider na vlasti koji se suočava s krivičnim postupkom dok je na funkciji.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud je izdao naloge za hapšenje Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog brutalnog rata u enklavi.

Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 62.000 Palestinaca u Gazi - velika većina njih su žene i djeca - prema podacima lokalnih vlasti. Vojna kampanja je opustošila enklavu, koja se suočava s glađu.

