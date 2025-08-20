Američki predsjednik Donald Trump nazvao je izraelskog premijera Benjamina Netanyahua "ratnim herojem", iako izraelskog lidera traži Međunarodni krivični sud (ICC) zbog ratnih zločina u Gazi.

"On je dobar čovjek. On je tamo i bori se... On je ratni heroj, jer smo radili zajedno. On je ratni heroj. Pretpostavljam da sam i ja", rekao je Trump u utorak u intervjuu s konzervativnim radio voditeljem Markom Levinom.

Trump je odbacio napore da se Netanyahu pozove na odgovornost, tvrdeći da "pokušavaju da ga strpaju u zatvor".

Nije bilo jasno da li se odnosio na nalog za hapšenje Međunarodnog krivičnog suda ili na slučajeve korupcije u Izraelu.

U junu je Trump otvoreno pozvao na odbacivanje Netanyahuovog suđenja za korupciju.