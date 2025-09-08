Iran je u ponedjeljak isključio sve moguće pregovore o svojim odbrambenim sposobnostima kako bi se postigao nuklearni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

"Ovo je princip o kojem se ne može pregovarati i koji je nedodirljiv", rekao je portparol Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei na konferenciji za novinare u Teheranu.

Poručio je da je "danas, više nego ikad, jasno da iranski narod neće dozvoliti nikakve pregovore ili dijalog o sredstvima potrebnim za odbranu iranskog suvereniteta, dostojanstva, nezavisnosti i sigurnosti".

Prošle sedmice, Ali Larijani, šef iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, optužio je SAD da ometa pregovore "postavljanjem neostvarivih pitanja poput ograničenja raketa" za Iran.

Baghaei je rekao da je ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi primio prijedloge od šefice EU za vanjsku politiku Kaje Kallas tokom njihovog sastanka u Kataru prošle sedmice u vezi s nuklearnim pregovorima između Irana i evropskih zemalja, napominjući da su konsultacije u toku kako bi se razmotrili prijedlozi.