SVIJET
2 minuta čitanja
Iran tvrdi da nema pregovora o odbrambenim sposobnostima
Visoki iranski zvaničnik optužio je prošle sedmice SAD da ometa pregovore zahtijevajući ograničenje iranskih raketa.
Iran tvrdi da nema pregovora o odbrambenim sposobnostima
"Ovo je princip o kojem se ne može pregovarati i koji je nedodirljiv", rekao je portparol Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei. / AA
8 Septembar 2025

Iran je u ponedjeljak isključio sve moguće pregovore o svojim odbrambenim sposobnostima kako bi se postigao nuklearni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

"Ovo je princip o kojem se ne može pregovarati i koji je nedodirljiv", rekao je portparol Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei na konferenciji za novinare u Teheranu.

Poručio je da je "danas, više nego ikad, jasno da iranski narod neće dozvoliti nikakve pregovore ili dijalog o sredstvima potrebnim za odbranu iranskog suvereniteta, dostojanstva, nezavisnosti i sigurnosti".

Prošle sedmice, Ali Larijani, šef iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, optužio je SAD da ometa pregovore "postavljanjem neostvarivih pitanja poput ograničenja raketa" za Iran.

Baghaei je rekao da je ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi primio prijedloge od šefice EU za vanjsku politiku Kaje Kallas tokom njihovog sastanka u Kataru prošle sedmice u vezi s nuklearnim pregovorima između Irana i evropskih zemalja, napominjući da su konsultacije u toku kako bi se razmotrili prijedlozi.

Preporučeno

U subotu je stalni predstavnik Irana pri Ujedinjenim nacijama, Reza Najafi potvrdio da je Teheran ponovo pokrenuo pregovore s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA).

Iran je obustavio saradnju s IAEA nakon napada SAD-a i Izraela na zemlju, optužujući nuklearnu agenciju za pristrasnost prema Teheranu.

Iran je bio uključen u nuklearne pregovore sa SAD-om pod posredovanjem Omana kada je Izrael 13. juna pokrenuo iznenadni napad na Teheran, ciljajući vojne, nuklearne i civilne lokacije, kao i visoke vojne komandante i nuklearne naučnike.

Teheran je pokrenuo odmazdu raketnim i bespilotnim napadima, dok je SAD bombardovao tri iranska nuklearna postrojenja.

Dvanaestodnevni sukob zaustavljen je pod primirjem koje je sponzorisao SAD, a koje je stupilo na snagu 24. juna.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us