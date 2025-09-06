REGIJA
1 minuta čitanja
Nogometaši BiH večeras protiv San Marina očekuju četvrtu pobjedu u kvalifikacijama
Nogometna repreznetacija Bosne i Hercegovine večeras se u Serravalleu sastaje sa selekcijom San Marina, u četvrtom susretu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.
Nogometaši BiH večeras protiv San Marina očekuju četvrtu pobjedu u kvalifikacijama
Utakmica između San Marina i BiH igra se od 20.45 sati. / Reuters
6 Septembar 2025

Reprezentacija BiH nakon tri kola ima maksimalan učinak i u vodstvu je na tabeli grupe H, a večeras ima priliku da ostvari i četvrti trijumf. Izabranici selektora Sergeja Barbareza apsolutni su favoriti i s optimizmom očekuju novi izazov.

Barbarez je na pres-konferenciji uoči meča ponovio da je zadovoljan formom igrača, s obzirom da su mnogi od njih bili strijelci na početku sezonu. Očekuje nova tri boda, ali je pozvao na oprez i maksimalno ozbiljan pristup bez obzira što se radi o slabijem protivniku.

Preporučeno

Utakmica između San Marina i BiH igra se od 20.45 sati.

Tri dana kasnije BiH će u Zenici, u derbiju dočekati selekciju Austrije koja ima dvije pobjede iz dva meča, a večeras u istom terminu igra protiv Kipra.

IZVOR:FENA
Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us