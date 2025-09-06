6 Septembar 2025
Reprezentacija BiH nakon tri kola ima maksimalan učinak i u vodstvu je na tabeli grupe H, a večeras ima priliku da ostvari i četvrti trijumf. Izabranici selektora Sergeja Barbareza apsolutni su favoriti i s optimizmom očekuju novi izazov.
Barbarez je na pres-konferenciji uoči meča ponovio da je zadovoljan formom igrača, s obzirom da su mnogi od njih bili strijelci na početku sezonu. Očekuje nova tri boda, ali je pozvao na oprez i maksimalno ozbiljan pristup bez obzira što se radi o slabijem protivniku.
Utakmica između San Marina i BiH igra se od 20.45 sati.
Tri dana kasnije BiH će u Zenici, u derbiju dočekati selekciju Austrije koja ima dvije pobjede iz dva meča, a večeras u istom terminu igra protiv Kipra.
