Više od tri decenije morski biolog Petar Kružić svakog augusta spušta se u dubine Velikog jezera, smještenog unutar Nacionalnog parka Mljet, kako bi pratio stanje najvećeg poznatog koraljnog grebena u Sredozemlju i izazove koji ga sve više ugrožavaju.
Kružić i njegov tim pomoću specijaliziranih instrumenata za praćenje bilježe alarmantne promjene u temperaturi mora. Zabilježili su značajan porast temperature vode na grebenu koja danas doseže 29 stepeni Celzija i zadržava se na tom nivou i do mjesec i po, dok je početkom 2000-ih takva pojava trajala svega 2 do 3 dana.
Ovaj greben, koji se prostire na 650 kvadratnih metara, bogato je stanište raznovrsnog morskog života – među kojima su kirnje, gofovi i barakude.
Kako bi se zaštitio osjetljivi ekosistem, Nacionalni park Mljet uveo je stroge mjere očuvanja. Zabranjeni su ribolov, neovlašteno ronjenje i plovidba izvan dozvoljenih okvira, dok pristup imaju isključivo lokalni stanovnici i plovila parka koja koriste solarni pogon.