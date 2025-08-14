Više od tri decenije morski biolog Petar Kružić svakog augusta spušta se u dubine Velikog jezera, smještenog unutar Nacionalnog parka Mljet, kako bi pratio stanje najvećeg poznatog koraljnog grebena u Sredozemlju i izazove koji ga sve više ugrožavaju.

Kružić i njegov tim pomoću specijaliziranih instrumenata za praćenje bilježe alarmantne promjene u temperaturi mora. Zabilježili su značajan porast temperature vode na grebenu koja danas doseže 29 stepeni Celzija i zadržava se na tom nivou i do mjesec i po, dok je početkom 2000-ih takva pojava trajala svega 2 do 3 dana.