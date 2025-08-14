REGIJA
1 minuta čitanja
Visoke temperature ugrožavaju najveći koraljni greben u Hrvatskoj
Više od tri decenije morski biolog Petar Kružić svakog augusta spušta se u dubine Velikog jezera kako bi pratio stanje najvećeg poznatog koraljnog grebena u Sredozemlju.
14 August 2025

Više od tri decenije morski biolog Petar Kružić svakog augusta spušta se u dubine Velikog jezera, smještenog unutar Nacionalnog parka Mljet, kako bi pratio stanje najvećeg poznatog koraljnog grebena u Sredozemlju i izazove koji ga sve više ugrožavaju.

Kružić i njegov tim pomoću specijaliziranih instrumenata za praćenje bilježe alarmantne promjene u temperaturi mora. Zabilježili su značajan porast temperature vode na grebenu koja danas doseže 29 stepeni Celzija i zadržava se na tom nivou i do mjesec i po, dok je početkom 2000-ih takva pojava trajala svega 2 do 3 dana.

Ovaj greben, koji se prostire na 650 kvadratnih metara, bogato je stanište raznovrsnog morskog života – među kojima su kirnje, gofovi i barakude.

Kako bi se zaštitio osjetljivi ekosistem, Nacionalni park Mljet uveo je stroge mjere očuvanja. Zabranjeni su ribolov, neovlašteno ronjenje i plovidba izvan dozvoljenih okvira, dok pristup imaju isključivo lokalni stanovnici i plovila parka koja koriste solarni pogon.

