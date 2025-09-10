RAT PROTIV GAZE
Vijeće sigurnosti UN-a održat će hitnu sjednicu nakon izraelskog napada na Katar
Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda sazvat će hitnu sjednicu kako bi raspravljalo o izraelskim napadima na stambeni kompleks u Dohi na zahtjev Alžira i Pakistana.
Izraelska vojska je potvrdila da je izvela precizan udar na visoko rukovodstvo Hamasa, bez preciziranja glavnog grada Katara. / AA
10 Septembar 2025

Prema diplomatskim izvorima UN-a, očekuje se da će članovi vijeća u srijedu dobiti brifing od visokih zvaničnika UN-a o najnovijim dešavanjima i ozbiljnosti izraelske eskalacije, javlja France 24.

Ranije je generalni sekretar UN-a Antonio Guterres osudio izraelski napad na Katar, nazvavši ga flagrantnim kršenjem suvereniteta i teritorijalnog integriteta Katara.

Katar je u utorak osudio izraelski napad na glavni grad Dohu kao ozbiljnu prijetnju sigurnosti svojih građana i stanovnika, u pismu upućenom Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. U pismu je stalna predstavnica Katara pri UN-u Alya Ahmed bin Saif Al Thani opisala napad kao "ozbiljan incident koji zahtijeva hitnu pažnju", izvijestila je državna novinska agencija QNA, prenosi Anadolija.

Ambasadorica je rekla da su istrage trenutno u toku na najvišem nivou i da će daljnji detalji biti objavljeni kada budu dostupni. Katarska diplomatkinja je naglasila da njena zemlja oštro osuđuje napad i da neće tolerirati ovo agresivno izraelsko ponašanje.

Izraelska vojska je potvrdila da je izvela precizan udar na visoko rukovodstvo Hamasa, bez preciziranja glavnog grada Katara.

IZVOR:FENA
