Prema diplomatskim izvorima UN-a, očekuje se da će članovi vijeća u srijedu dobiti brifing od visokih zvaničnika UN-a o najnovijim dešavanjima i ozbiljnosti izraelske eskalacije, javlja France 24.

Ranije je generalni sekretar UN-a Antonio Guterres osudio izraelski napad na Katar, nazvavši ga flagrantnim kršenjem suvereniteta i teritorijalnog integriteta Katara.

Katar je u utorak osudio izraelski napad na glavni grad Dohu kao ozbiljnu prijetnju sigurnosti svojih građana i stanovnika, u pismu upućenom Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. U pismu je stalna predstavnica Katara pri UN-u Alya Ahmed bin Saif Al Thani opisala napad kao "ozbiljan incident koji zahtijeva hitnu pažnju", izvijestila je državna novinska agencija QNA, prenosi Anadolija.