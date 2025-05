Milorad Dodik, predsjednik bh. entiteta Republika Srpska, poručio je da "nikada neće dozvoliti da stranac, koga niko odavde nije birao, zapovijeda ko će biti predstavnik mog naroda".

"Zato ne mogu da prihvatim da sam kriv, jer nisam slušao tog stranca", napisao je na društvenoj mreži X u četvrtak, dan nakon što je potpisao ukaze o stupanju na snagu entitetskih zakona koji zabranjuju djelovanje pravosudnih i sigurnosnih institucija Bosne i Hercegovine u RS-u.

Navodeći da ne može da prihvati "ni da je kriv bilo koji Bošnjak ili Hrvat jer nije slušao tog stranca", poručio je da traži i da će tražiti od predstavnika drugih naroda i stranaka da se dogovaraju i za svoj rad odgovaraju "svojim biračima, svojim narodima, svojim građanima, a ne bilo kojoj tuđoj vlasti, ambasadoru, namjesniku".

Kao predsjednik RS-a, napisao je, traži ništa manje od punog poštovanja za ovaj bh. entitet i ništa manje od "punog poštovanja za svakoga od vas, čak i kada se ne slažemo u ovoj našoj burnoj balkanskoj kući".

"To smo mi, ali to su i prave evropske vrijednosti. Samo tako možemo i hoćemo biti cijenjeni i u Evropi i u svijetu, gdje i pripadamo, samo kao ponosni, slobodni ljudi i svoji na svome", rekao je Dodik dodavši kako "smo mi sami kovači naše sreće" i da RS niti on "nisu prijetnja BiH".

Dodik je u srijedu uvečer potpisao ukaze o proglašenju zakona o zabrani djelovanja Suda i Tužilaštva Bosne i Hercegovine, SIPA-e i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV) u tom entitetu.

Ove akte je usvojila Narodna skupština RS-a na posebnoj sjednici 27. februara i oni su u suprotnosti s odredbama Ustava BiH, a brojni analitičari ih smatraju i državnim udarom.

Usvojeni su nakon što je Sud BiH osudio Dodika na godinu zatvora i šest godina zabrane vršenja dužnosti predsjednika RS-a. Očekivati je da bude zatražena ocjena ustavnosti ovih akata pred Ustavnim sudom BiH.

Dodik je jučer u Banjaluci potpisao i ukaze o proglašenju Zakona o dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske i Zakona o Posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija.