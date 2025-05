U Bosni i Hercegovini se od danas politička scena prvi put polarizira na pravi način, na proevropske snage budućnosti i one retrogradne koje žele zadržati svoje koruptivne imperije, poručeno je u petak u Sarajevu nakon potisivanja Platforme za mir, stabilizaciju, evropsku budućnost i ekonomski napredak BiH.

Predstavnici više političkih stranaka iz dva bh. entiteta potpisali su zajedničku Platformu za mir, stabilizaciju, evropsku budućnost i ekonomski napredak BiH, najavljujući, kako su kazali, novi politički okvir saradnje i odgovornosti na putu prema Evropskoj uniji.

Platformu su potpisali lideri i predstavnici SDP-a BiH, Naše stranke, Naroda i pravde, BHI KF, NES-a, SDS-a, PDP-a, Za pravdu i red, ZNG-a i drugih političkih subjekata. Dokument sadrži deset ključnih tačaka usmjerenih na evropske integracije, borbu protiv korupcije, reformu poreznog sistema, jačanje institucija i pripremu za povlačenje sredstava iz evropskih fondova.

Među ključnim ciljevima platforme su: funkcionalan i efikasan rad institucija BiH, ispunjavanje uslova za otvaranje pregovora s EU, reforma izbornog zakonodavstva, uvođenje diferencirane stope PDV-a, te primjena međunarodnih standarda u medijima.

Lider SDS-a Milan Miličević poručio je da su učesnici svjesni postojanja "teških tema", ali da je prioritet dogovor o suštinskim pitanjima poput evropskog puta, borbe protiv korupcije i povjerenja građana.

"Kada se dogovorimo o najvažnijim temama, stvorićemo ono što je najvažnije povjerenje", rekao je Miličević.

"Svi smo svjedoci da nas ljudi svaki dan pitaju šta će se dogoditi. Oko nas je strah od neizvjesnosti, ljudi nemaju sigurnost, ljudi nemaju povjerenja u institucije, a institucije su blokirane. Naš je cilj da to bude drugačije. Siguran sam da je mnogo posla pred nama, ali sam siguran isto tako da ćemo uspjeti. Ovaj dokument, ova platforma je samo početak. Dakle, ona je osnov i očekujemo u vrlo bliskom periodu da nam se pridruži još mnogo političkih subjekata koji razmišljaju o evropskoj BiH jer nam je zaista tamo i mjesto", poručio je Miličević.

Nenad Vuković, iz PDP-a, istakao je da BiH kada je riječ o evropskim integracijama nema alternativu.

"Mi nemamo drugu budućnost nego u Evropskoj uniji. Svi oni koji pokušavaju da naprave privid da postoje alternative, mi moramo reći da mi nemamo objektivnu alternativu. Šta je alternativa? Ja bih volio da čujem neko ozbiljno obrazloženje osim našeg članstva u Evropskoj uniji”, poručio je Vuković, napominjući da tim putem ide cijeli region.

Rekao je da je danas važno reći da pozivaju sve one koji se smatraju hrvatskim političkim partijama ili koji to imaju u svom predznaku ili možda u najvažnijem svom narativu političkog djelovanja, da i oni potpišu ovaj dokument.

"Ja sam uvjerenja i očekivanja da će se to zaista i desiti u nekim narednim danima", poručio je Vuković, pozivajući SNSD da se zaustavi u onome što radi, jer, kako je rekao, to što radi se "više ne može obrazložiti interesima RS-a".

Premijer Federacije BiH (SDP) Nermin Nikšić izrazio je također očekivanje da će se procesu priključiti i druge stranke.

"Mi smo danas našim potpisom potvrdili i pokazali da smatramo kako je jako važno da BiH nastavi na svom evropskom putu, da deblokiramo rad institucija BiH i ne vidimo nikakav razlog da se ne uđe u proces imenovanja nedostajućeg ministra iz reda srpskog naroda u Vijeću ministara", rekao je Nikšić.

"Evropski put BiH je prioritetni interes svih njenih građana", rekao je on, naglašavajući spremnost da se odmah krene s imenovanjem preostalog ministra iz reda srpskog naroda.

Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković naglasio je da platformu trenutno podržavaju stranke koje su zajedno osvojile više od pola miliona glasova na posljednjim izborima.

"Ovo je najjača politička formacija okupljena oko jednog ozbiljnog dokumenta. Ovo je hrabar i odgovoran čin", rekao je Konaković, te poručio HDZ-u da se priključi dijalogu umjesto da blokira imenovanja zbog Izbornog zakona.

“Bilo kakav pokušaj da se blokadom izbora ministra sigurnosti ne otkoči funkcionalnost Vijeća ministara i zaustavi evropski put i to se pokuša obrazložiti izbornim zakonom, evo ja zaista svjež i frišak iz krugova EU poručujem da to neće proći, da ljudi shvataju šta se dešava i da se danas u BiH po prvi put politička scena polarizira na pravi način. To su ove proevropske snage budućnosti BiH i to su ove retrogradne koje žele da zadržaju svoje koruptivne imperije", zaključio je Konaković.