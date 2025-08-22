Mjesecima su svi bili gluhi na naša upozorenja i glad je sada stvarnost u Gazi, rekao je u petak šef agencije UN-a za palestinske izbjeglice (UNRWA), nakon što je tijelo stručnjaka UN-a za sigurnost hrane potvrdilo ekstremnu nestašicu hrane u enklavi.
„Mjesecima su svi bili gluhi na naša upozorenja. Glad je sada potvrđena u gradu Gazi“, rekao je Philippe Lazzarini na društvenoj platformi kompanije X sa sjedištem u SAD-u.
„Ovo je gladovanje po namjeri i ljudski izazvano od strane Vlade Izraela. To je direktan rezultat zabrane hrane i drugih osnovnih potrepština mjesecima, uključujući i od UNRWA-e.“
Naglasio je da se širenje gladi još uvijek može spriječiti ako se postigne primirje i ako se humanitarnim organizacijama dozvoli da dostavljaju pomoć izgladnjelim civilima.
Ranije je Integrirana klasifikacija faza sigurnosti hrane (IPC) potvrdila glad u gradu Gazi i obližnjim područjima, predviđajući da će se ona proširiti dalje na jug do kraja septembra.
Nakon 22 mjeseca nemilosrdnog sukoba, IPC je saopštio da se preko pola miliona Palestinaca u enklavi suočava sa "glađu, siromaštvom i smrću". Dodatnih 1,07 miliona ljudi - preko polovine stanovništva - suočava se sa vanrednim nivoom akutne nesigurnosti u pogledu hrane.
Grad Gaza, glavni grad pokrajine Gaza, jedna je od pet pokrajina Pojasa Gaze, gdje je Izrael ubio više od 62.000 Palestinaca od oktobra 2023.