UNRWA: Mjesecima su svi bili gluhi na upozorenja, glad je sada potvrđena u Gazi
Philippe Lazzarini kaže da se glad još uvijek može zaustaviti ako primirje omogući pristup pomoći.
Naglasio je da se širenje gladi još uvijek može spriječiti ako se postigne primirje i ako se humanitarnim organizacijama dozvoli da dostavljaju pomoć. / AA
11 sati prošlost

Mjesecima su svi bili gluhi na naša upozorenja i glad je sada stvarnost u Gazi, rekao je u petak šef agencije UN-a za palestinske izbjeglice (UNRWA), nakon što je tijelo stručnjaka UN-a za sigurnost hrane potvrdilo ekstremnu nestašicu hrane u enklavi.

„Mjesecima su svi bili gluhi na naša upozorenja. Glad je sada potvrđena u gradu Gazi“, rekao je Philippe Lazzarini na društvenoj platformi kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

„Ovo je gladovanje po namjeri i ljudski izazvano od strane Vlade Izraela. To je direktan rezultat zabrane hrane i drugih osnovnih potrepština mjesecima, uključujući i od UNRWA-e.“

Naglasio je da se širenje gladi još uvijek može spriječiti ako se postigne primirje i ako se humanitarnim organizacijama dozvoli da dostavljaju pomoć izgladnjelim civilima.

Ranije je Integrirana klasifikacija faza sigurnosti hrane (IPC) potvrdila glad u gradu Gazi i obližnjim područjima, predviđajući da će se ona proširiti dalje na jug do kraja septembra.

Nakon 22 mjeseca nemilosrdnog sukoba, IPC je saopštio da se preko pola miliona Palestinaca u enklavi suočava sa "glađu, siromaštvom i smrću". Dodatnih 1,07 miliona ljudi - preko polovine stanovništva - suočava se sa vanrednim nivoom akutne nesigurnosti u pogledu hrane.

Grad Gaza, glavni grad pokrajine Gaza, jedna je od pet pokrajina Pojasa Gaze, gdje je Izrael ubio više od 62.000 Palestinaca od oktobra 2023.


