Mjesecima su svi bili gluhi na naša upozorenja i glad je sada stvarnost u Gazi, rekao je u petak šef agencije UN-a za palestinske izbjeglice (UNRWA), nakon što je tijelo stručnjaka UN-a za sigurnost hrane potvrdilo ekstremnu nestašicu hrane u enklavi.

„Mjesecima su svi bili gluhi na naša upozorenja. Glad je sada potvrđena u gradu Gazi“, rekao je Philippe Lazzarini na društvenoj platformi kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

„Ovo je gladovanje po namjeri i ljudski izazvano od strane Vlade Izraela. To je direktan rezultat zabrane hrane i drugih osnovnih potrepština mjesecima, uključujući i od UNRWA-e.“

Naglasio je da se širenje gladi još uvijek može spriječiti ako se postigne primirje i ako se humanitarnim organizacijama dozvoli da dostavljaju pomoć izgladnjelim civilima.