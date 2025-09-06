Izraelska vojska u subotu je izdala upozorenje o evakuaciji za stanovnike grada Gaze prije proširenja kopnene ofanzive u gradu.

U vojnom saopćenju se navodi da je izraelska vojska proglasila područje Al-Mawasi kod Khan Younisa u južnoj Gazi „humanitarnom zonom“, a ulicu al-Rashid „humanitarnim koridorom“, uoči „proširenja kopnene ofanzive u gradu Gazi“ u sklopu „Operacije Gideonova kola II“.

Vojska je pozvala stanovnike Gaze da „iskoriste priliku da se na vrijeme presele u humanitarnu zonu“, koja je već prenatrpana, jer u njoj desetine hiljada raseljenih Palestinaca žive u teškim humanitarnim uslovima.

Izraelska vojska je više puta tokom rata bombardovala Al-Mawasi i ubila stotine civila koji su tamo potražili utočište, uprkos tome što je ranije područje označila kao „sigurnu zonu“.

U srijedu je izraelska vojska službeno objavila novu fazu ofanzive „Gideonova kola II“, s ciljem okupacije cijelog grada.