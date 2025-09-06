Izraelska vojska u subotu je izdala upozorenje o evakuaciji za stanovnike grada Gaze prije proširenja kopnene ofanzive u gradu.
U vojnom saopćenju se navodi da je izraelska vojska proglasila područje Al-Mawasi kod Khan Younisa u južnoj Gazi „humanitarnom zonom“, a ulicu al-Rashid „humanitarnim koridorom“, uoči „proširenja kopnene ofanzive u gradu Gazi“ u sklopu „Operacije Gideonova kola II“.
Vojska je pozvala stanovnike Gaze da „iskoriste priliku da se na vrijeme presele u humanitarnu zonu“, koja je već prenatrpana, jer u njoj desetine hiljada raseljenih Palestinaca žive u teškim humanitarnim uslovima.
Izraelska vojska je više puta tokom rata bombardovala Al-Mawasi i ubila stotine civila koji su tamo potražili utočište, uprkos tome što je ranije područje označila kao „sigurnu zonu“.
U srijedu je izraelska vojska službeno objavila novu fazu ofanzive „Gideonova kola II“, s ciljem okupacije cijelog grada.
Dana 8. augusta, izraelski sigurnosni kabinet odobrio je plan premijera Benjamina Netanyahua da postepeno ponovo okupira Pojas Gaze, počevši od grada Gaze. Plan predviđa raseljavanje oko milion Palestinaca na jug, opkoljavanje grada i njegovu okupaciju nakon intenzivnih napada.
Genocid u Gazi ušao je u svoj 700. dan u petak, a Izrael je do sada ubio najmanje 64.300 Palestinaca. Vojna kampanja razorila je enklavu, koja se suočava s glađu.
Prošlog novembra Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv ove enklave.