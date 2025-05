Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u petak u Tirani da će izbori u Srbiji biti održani u narednih godinu i po kada nadležne institucije donesu odluku o tome i dodajući da od “blokadera“ nije dobio nikakav zahtjev.

Vučić se obratio novinarima po dolasku na Samit Evropske političke zajednice u Tirani, odgovarajući na pitanje novinara o tvrdnjama demonstranata u Srbiji da je istekao rok za raspisivanje izbora i da će od 6. juna radikalizirati proteste.

“Samo neka guraju, a zakon i institucije sistema će da rade svoj posao", kazao je Vučić.

Vučić tvrdi da nije dobio nikakav zahtjev, a i podsjeća da je još u decembru rekao da sve to nema veze sa studentskim zahtjevima, već da se iza toga kriju “obojena revolucija“ i politika.

“Ja sam uvijek spreman da razmotrim sve zahtjeve, izbora će biti u narednih godinu i pol dana, u trenutku kada nadležne institucije budu donijele odluku o tome“, rekao je.

Vučić je uvjeren da do kraja godine može mnogo da se uradi da Srbija napreduje na putu ka Evropskoj uniji, upskos kritikama koje je pretrpio zbog posjete Moskvi i učešću na paradi povodom Dana pobjede 9. maja.

Na pitanje da li će Evropa najzad biti dosljedna što se tiče proširenja na područje Zapadnog Balkana, Vučić je kazao da mu se čini da postoji želja.

“Neće za nas biti lako zbog puta u Moskvu, sada očekujem nedvosmisleno napade. Pokušaću da preuzmem to na sebe, a da Srbija ne plaća nikakvu cijenu za to. Ali to nije jednostavna situacija, ali verujem da do kraja godine možemo mnogo toga mi da uradimo, da napredujemo dalje na evropskom putu“, rekao je Vučić.