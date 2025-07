Predsjednik Velike narodne skupštine Republike Turkiye Numan Kurtulmus izjavio je da je skup u Potočarima povodom obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici bio veoma emotivan te još jednom poručio da je Srebrenica sramota cijelog svijeta i da se čovječanstvo mora dozvati pameti i blokirati puteve koji vode ka najvećim zločinima protiv čovječnosti.

Predvodeći delegaciju Turkiye na komemoraciji povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa još sedam žrtava u kompleksu Memorijalnog centra u Potočarima, Kurtulmus je po završetku komemoracije novinarima kazao da je to bio još jedan izuzetno emotivan skup na kojem je međunarodnoj zajednici prenio jasne stavove Turkiye.

Naglašavajući da je Srebrenica jedna od najvećih sramota čovječanstva, Kurtulmus je podsjetio da su hiljade Bošnjaka okupljene u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija, a zatim svirepo ubijeni u genocidu.

“Ovo je jedan od najvećih zločina u ljudskoj historiji. To je počinjeno pred očima Zapada, pred očima cijelog svijeta. Nisu to vidjeli, nisu to čuli, nisu intervenisali. Ovo je sramota za cijelo čovječanstvo“, rekao je.

Podsjetio je da su Ujedinjene nacije prošlogodišnjom rezolucijom proglasile 11. juli Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, te dodao da su tu odluku podržale samo 84 zemlje u Generalnoj skupštini UN-a.

“Kao Turkiye, od samog početka ulažemo sve napore kako bismo osigurali da se genocid ne zaboravi i da se ne dozvoli da bude zaboravljen. Muzej genocida ovdje je izgradila TIKA i otvoren je danas. Uvijek ćemo biti uz našu bošnjačku braću i sestre“, poručio je.

O genocidu u Gazi

Kurtulmus je također kazao da su Auschwitz, Srebrenica i Gaza bili genocidi u kojima su počinjeni najveći zločini protiv čovječnosti u moderno doba.

“Nažalost, oni koji na bilo koji način reaguju na genocid u Auschwitzu, ne vide Srebrenicu, a posebno ne vide ili ne čuju o Gazi danas. Na svakoj platformi kažemo da je ovo dvostruki standard i licemjerje, te da je neophodno da se cijelo čovječanstvo zajedno bori protiv svih oblika genocida“, rekao je.

Čestitajući na slavnom otporu i borbi na putu ka nezavisnosti BiH, Kurtulmus je s poštovanjem odao počast i prvom predsjedniku Predsjedništva RBiH Aliji Izetbegoviću i podsjetio na njegove opomene da se genocid ne smije zaboraviti jer bi se u protivnom mogao ponoviti.

Naglasio je da su Izetbegovićeve riječi bile poučne i da Turkiye nikada neće dozvoliti da se Srebrenica i Gaza zaborave.

“Članovi međunarodne zajednice su danas, ovdje, i imam ovaj osjećaj, i svim srcem vjerujem da će tako biti, jednog dana, vrlo brzo, genocid u Gazi će također biti priznat kao genocid i osuđen od strane međunarodne zajednice. Možda će UN također izdati rezolucije u vezi s obilježavanjem žrtava u Gazi. Čovječanstvo mora doći k pameti. Putevi koji vode ka takvim teškim zločinima protiv čovječnosti moraju biti blokirani, a ponašanje dvostrukih standarda mora se spriječiti“, poručio je.

Turkiye na putu da okonča terorizam

Na upit novinara Kurtulmus je komentarisao i današnje razoružavanje prvih grupa terorističke organizacije PKK na sjeveru Iraka u okviru procesa za oslobođenje Turkiye od terorizma. Kazao je da je to proces cijele zemlje i da će na kraju uspjeti pobjedom u interesu svih, a ne u interesu bilo koje partije.

“Danas je, baš kako je planirano, napravljen prvi korak na sjeveru Iraka, ali proces još uvijek traje, ima još mnogo oružja koje treba prikupiti. Ključno je okončati oružani period, osigurati da se oružje više nikada ne koristi i praktično pokazati da se teroristička organizacija raspustila“, rekao je Kurtulmus.

Dodao je da će u okviru procesa “Turkiye bez terorizma“ u parlamentu te zemlje biti formirana posebna grupa koja će pratiti sve korake tog procesa.

“Sada ćemo odrediti naziv komisije, kako će biti organizovana, koliko će ljudi imati, koji će biti njeni principi rada i koja će pitanja prioritetno razmatrati. Shodno tome ćemo postupiti. Primarni zadatak komisije je praćenje procesa razoružanja i raspuštanja terorističke organizacije u Turkiye. Ako tokom ovog procesa budu potrebni bilo kakvi zakonski propisi, komisija će biti ovlaštena za njihovu izradu. Komisija će ih zatim podnijeti Velikoj narodnoj skupštini Turkiye na usvajanje“, pojasnio je.

Izrazivši nadu da u nastavku neće biti provokacija i ometanja procesa, Kurtulmus je apelirao na podršku ovom procesu u Turkiye svih ljudi koji žele okončati terorizam.

“Naša vjekovna Republika provela je 50 godina u terorizmu, preko 40 hiljada naših ljudi je poginulo, a Turkiye je nažalost izgubila preko 2 biliona dolara u tom smislu, uključujući troškove u borbi protiv terorizma. Sada ćemo skinuti ove okove s nogu Turkiye“, kazao je.

Kurtulmus je pozvao sve političke stranke i sve koji imaju mišljenje o ovom pitanju da preduzmu akciju, navodeći da će ovaj proces provesti na dobronamjeran, iskren i transparentan način.

“Biće i onih s lijeva i s desna koji će se htjeti miješati, onih koji će htjeti zatrovati proces. Šta je naša glavna ideja? To znači prepustiti terorizam prošlosti i spriječiti ga da se više ikada ponovi u Turkiye. To je da se osigura bratstvo, jedinstvo i solidarnost Turaka, Kurda, Alevita, Sunita, svih 85 miliona ljudi u našoj zemlji“, zaključio je.