Izraelski kabinet odobrio je plan okupacije grada Gaze na sastanku u četvrtak, rekao je u petak ministar odbrane Israel Katz.

„Odobrili smo planove IDF-a (izraelske vojske) da porazi Hamas u Gazi, intenzivnom vatrom, evakuacijom civila i manevrima“, rekao je Katz putem društvene platfrome kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

„Vrata pakla će se otvoriti Hamasu“, rekao je Katz, ako ne pristane na „izraelske uslove za okončanje rata, prvenstveno oslobađanje svih talaca i razoružanje“.