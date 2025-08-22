Izraelski kabinet odobrio je plan okupacije grada Gaze na sastanku u četvrtak, rekao je u petak ministar odbrane Israel Katz.
„Odobrili smo planove IDF-a (izraelske vojske) da porazi Hamas u Gazi, intenzivnom vatrom, evakuacijom civila i manevrima“, rekao je Katz putem društvene platfrome kompanije X sa sjedištem u SAD-u.
„Vrata pakla će se otvoriti Hamasu“, rekao je Katz, ako ne pristane na „izraelske uslove za okončanje rata, prvenstveno oslobađanje svih talaca i razoružanje“.
„Ako se ne slože, Gaza (grad), glavni grad Hamasa, postaće Rafah i Beit Hanoun“, rekao je.
Plan predviđa prisilno protjerivanje gotovo milion Palestinaca prema jugu, opkoljavanje grada i izvođenje kopnenih napada na stambene četvrti.
Palestinska grupa Hamas saopštila je u ponedjeljak da je prihvatila prijedlog egipatskih i katarskih posrednika za prekid vatre u Gazi, bez pružanja detalja o sadržaju prijedloga.