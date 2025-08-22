RAT PROTIV GAZE
Ministar odbrane: Izraelski kabinet u potpunosti odobrio plan okupacije grada Gaze
"Vrata pakla će se otvoriti Hamasu" ako ne pristanu na izraelske uslove za okončanje rata, kazao Israel Katz.
„Ako se ne slože, Gaza (grad), glavni grad Hamasa, postaće Rafah i Beit Hanoun“, rekao je. / Reuters
Izraelski kabinet odobrio je plan okupacije grada Gaze na sastanku u četvrtak, rekao je u petak ministar odbrane Israel Katz.

„Odobrili smo planove IDF-a (izraelske vojske) da porazi Hamas u Gazi, intenzivnom vatrom, evakuacijom civila i manevrima“, rekao je Katz putem društvene platfrome kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

„Vrata pakla će se otvoriti Hamasu“, rekao je Katz, ako ne pristane na „izraelske uslove za okončanje rata, prvenstveno oslobađanje svih talaca i razoružanje“.

„Ako se ne slože, Gaza (grad), glavni grad Hamasa, postaće Rafah i Beit Hanoun“, rekao je.

Plan predviđa prisilno protjerivanje gotovo milion Palestinaca prema jugu, opkoljavanje grada i izvođenje kopnenih napada na stambene četvrti.

Palestinska grupa Hamas saopštila je u ponedjeljak da je prihvatila prijedlog egipatskih i katarskih posrednika za prekid vatre u Gazi, bez pružanja detalja o sadržaju prijedloga.

