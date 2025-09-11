„Ostat ćemo uz pacijente“, poručio je Mohammad Abu Salmia, direktor bolnice Al-Shifa u gradu Gazi, kao odgovor na naredbu izraelske vojske o evakuaciji cijelog područja. Prijetnja Tel Aviva poziva sve stanovnike da se presele na jug, u takozvanu „humanitarnu zonu“ u blizini Khan Yunisa, u iščekivanju neposrednog širenja vojne operacije koja je već uništila bezbroj zgrada posljednjih dana i uzrokovala smrt stotina Palestinaca.
Međutim, naredba je ostavila palestinsko stanovništvo bez skloništa i u kritičnoj situaciji. U međuvremenu, ljekari i medicinsko osoblje suočavaju se s ogromnom dilemom: moraju odlučiti između napuštanja grada i ostanka uz svoje pacijente – riskirajući svoje živote. Kao odgovor, i nastojeći skrenuti pažnju na svoju situaciju, grupe civila i zdravstvenih radnika protestovale su u utorak u gradu Gazi, odbijajući evakuaciju.
U ovom alarmantnom kontekstu, Ministarstvo zdravstva Gaze uputilo je u utorak „hitni apel“ međunarodnoj zajednici da osigura hitnu zaštitu bolnica i medicinskog osoblja u glavnom gradu enklave, nakon naredbe o evakuaciji.
U tom kontekstu, dr. Muneer al-Boursh, generalni direktor ministarstva, izjavio je: "Nikada nećemo napustiti svoju zemlju... Zdravstveni radnici neće otići, a mi tražimo zaštitu."
"Pacijenti se ne mogu premještati"
Direktor najveće bolnice u Gazi, Al-Shifa bolnice, Mohammad Abu Salmia, ponovio je da medicinski tim nema namjeru napustiti grad ili evakuirati Palestince koji se tamo bore za život.
"Ostat ćemo s pacijentima", rekao je Abu Salmia novinskoj agenciji EFE.
Ova bolnica ima 402 kreveta, ali liječi mnogo više ranjenih u gradu s više od milion stanovnika.
"Situacija je sada izuzetno opasna u bolnicama grada Gaze" nakon naredbe o evakuaciji, izjavio je direktor, dodajući da su svi gradski zdravstveni centri puni, s popunjenošću od 300%. Dodao je da se "pacijenti ne mogu premjestiti nigdje u Gazi, čak ni na jug", područje koje je Izrael nedavno označio kao "humanitarno".
Također je detaljno opisao da su jedinice intenzivne njege u gradu pretrpane. "Više od 50 pacijenata je na mehaničkoj ventilaciji i kisiku; više od 80 beba u inkubatorima; 350 pacijenata je na dijalizi. Ne možemo ih liječiti nigdje drugo u Gazi, niti na jugu", naglasio je.
Suočen s ovom situacijom, direktor je uputio očajnički apel: "Ostat ćemo s pacijentima, s ranjenima, u bolnici. Ali naša iskustva s (izraelskom) okupacijom su bila užasna, stoga pozivamo na hitnu međunarodnu zaštitu bolnica, medicinskog osoblja i siguran koridor za prijevoz ranjenika u bolnicu."
U međuvremenu, pored evakuacije, stanovništvo Gaze suočava se s razornom glađu koja i dalje odnosi živote. Ministarstvo zdravstva je ove srijede izvijestilo da je još pet Palestinaca, uključujući dijete, umrlo u prethodna 24 sata od gladi i pothranjenosti u enklavi koju je blokirao Izrael.
S ovim novim žrtvama, broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu od oktobra 2023. porastao je na 404, uključujući 141 dijete, navodi se u saopštenju ministarstva.
Od tog ukupnog broja, 126 ljudi, među kojima 26 djece, umrlo je nakon što je Integrirana klasifikacija sigurnosti hrane (IPC), sistem praćenja koji podržava UN, prošlog mjeseca formalno proglasila Gazu zonom gladi.
U međuvremenu nasilje nimalo ne jenjava. Izraelska vojska je ubila osam Palestinaca i ranila brojne druge u raznim napadima u enklavi u srijedu, izvijestila je palestinska državna novinska agencija Wafa. Pet osoba je ubijeno u napadima dronom na šator u kojem su smještene raseljene osobe u ulici Al-Nasr, sjeverozapadno od grada Gaze. Još jedan napad dronom pogodio je šator u blizini bolnice Al-Ahli, usmrtivši jednog civila.
U centru enklave, u izbjegličkom kampu Bureij, u zračnom napadu na stan jedna osoba je poginula, a nekoliko je ranjeno, dok je u Deir al-Balahu jedno palestinsko dijete ubijeno, a drugi su ranjeni nakon napada dronom na šator.
Od 2. marta, izraelske vlasti potpuno su zatvorile sve granične prijelaze u Gazi, gurajući 2,4 miliona stanovnika teritorije prema gladi.
Izrael je od oktobra 2023. godine ubio više od 64.600 Palestinaca u ofanzivi koja je devastirala enklavu.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. U međuvremenu, Izrael se suočava s postupkom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.