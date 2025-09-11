„Ostat ćemo uz pacijente“, poručio je Mohammad Abu Salmia, direktor bolnice Al-Shifa u gradu Gazi, kao odgovor na naredbu izraelske vojske o evakuaciji cijelog područja. Prijetnja Tel Aviva poziva sve stanovnike da se presele na jug, u takozvanu „humanitarnu zonu“ u blizini Khan Yunisa, u iščekivanju neposrednog širenja vojne operacije koja je već uništila bezbroj zgrada posljednjih dana i uzrokovala smrt stotina Palestinaca.

Međutim, naredba je ostavila palestinsko stanovništvo bez skloništa i u kritičnoj situaciji. U međuvremenu, ljekari i medicinsko osoblje suočavaju se s ogromnom dilemom: moraju odlučiti između napuštanja grada i ostanka uz svoje pacijente – riskirajući svoje živote. Kao odgovor, i nastojeći skrenuti pažnju na svoju situaciju, grupe civila i zdravstvenih radnika protestovale su u utorak u gradu Gazi, odbijajući evakuaciju.

U ovom alarmantnom kontekstu, Ministarstvo zdravstva Gaze uputilo je u utorak „hitni apel“ međunarodnoj zajednici da osigura hitnu zaštitu bolnica i medicinskog osoblja u glavnom gradu enklave, nakon naredbe o evakuaciji.

U tom kontekstu, dr. Muneer al-Boursh, generalni direktor ministarstva, izjavio je: "Nikada nećemo napustiti svoju zemlju... Zdravstveni radnici neće otići, a mi tražimo zaštitu."

"Pacijenti se ne mogu premještati"

Direktor najveće bolnice u Gazi, Al-Shifa bolnice, Mohammad Abu Salmia, ponovio je da medicinski tim nema namjeru napustiti grad ili evakuirati Palestince koji se tamo bore za život.

"Ostat ćemo s pacijentima", rekao je Abu Salmia novinskoj agenciji EFE.

Ova bolnica ima 402 kreveta, ali liječi mnogo više ranjenih u gradu s više od milion stanovnika.

"Situacija je sada izuzetno opasna u bolnicama grada Gaze" nakon naredbe o evakuaciji, izjavio je direktor, dodajući da su svi gradski zdravstveni centri puni, s popunjenošću od 300%. Dodao je da se "pacijenti ne mogu premjestiti nigdje u Gazi, čak ni na jug", područje koje je Izrael nedavno označio kao "humanitarno".

Također je detaljno opisao da su jedinice intenzivne njege u gradu pretrpane. "Više od 50 pacijenata je na mehaničkoj ventilaciji i kisiku; više od 80 beba u inkubatorima; 350 pacijenata je na dijalizi. Ne možemo ih liječiti nigdje drugo u Gazi, niti na jugu", naglasio je.

Suočen s ovom situacijom, direktor je uputio očajnički apel: "Ostat ćemo s pacijentima, s ranjenima, u bolnici. Ali naša iskustva s (izraelskom) okupacijom su bila užasna, stoga pozivamo na hitnu međunarodnu zaštitu bolnica, medicinskog osoblja i siguran koridor za prijevoz ranjenika u bolnicu."