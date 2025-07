Američki ambasador u Turkiye i specijalni izaslanik za Siriju Tom Barrack izjavio je da će se, ako teroristička organizacija PKK/YPG u Siriji ne djeluje brzo po pitanju integracije, suočiti s problemima s vlastima Turkiye i Sirije.

“SAD će učiniti sve što je u njegovoj moći da osiguraju donošenje pravedne i ispravne odluke. Ako žele doći u Ameriku i živjeti s nama, mogu to učiniti“, rekao je Barrack za Anadolu nakon sinoćnje konferencije za novinare u New Yorku.

Komentirao je i porijeklo ovih grupa sa sjevera Sirije.

“YPG je nastao iz raznih ogranaka PKK-a, a SDF je nastao iz raznih ogranaka YPG-a“, rekao je kada su ga podsjetili na njegovu prethodnu izjavu da “SDF jeste YPG, a YPG derivat PKK-a“. Dodao je da nije rekao da je “SDF derivat PKK-a“.

“Nije nezamislivo da se, ko god da je biračko tijelo za YPG ili SDF, distanciralo od PKK-a. Dakle, ne mislim da je to derivat. To je druga organizacija“, rekao je Barrack za Anadolu.

Novinar ga je podsjetio i da je teroristička organizacija PKK/YPG, koja u Siriji koristi ime SDF, poslala poruke o potrebi da se vrijeme efikasno iskoristi u procesu integracije u sirijske vlasti i upitao koji bi problemi mogli nastati ako to ne učine.

“Problemi koji će nastati su neslaganja sa sirijskom vladom i vladom Turkiye. Vlada SAD-a je rekla da će preispitati sva njihova pitanja i učiniti sve što je u njenoj moći da osigura pravednu i tačnu odluku. Ako žele doći u Ameriku i živjeti s nama, mogu to učiniti“, rekao je.

10. marta, Predsjedništvo Sirije objavilo je 10. marta potpisivanje sporazuma o integraciji SDF-a u državne institucije, potvrđujući teritorijalno jedinstvo zemlje i odbacujući svaki pokušaj podjele.

Bashar Al-Assad, sirijski lider skoro 25 godina, pobjegao je u Rusiju 8. decembra, čime je okončan režim Baas stranke, koja je bila na vlasti od 1963. godine.

Ahmed al-Sharaa, koji je predvodio antirežimske snage u svrgavanju Assada, proglašen je predsjednikom za prelazni period 29. januara.

U svojoj 40-godišnjoj terorističkoj kampanji protiv Turkiye PKK, koju Turkiye, SAD i EU smatraju terorističkom organizacijom, odgovorna je za smrt više od 40.000 ljuci, uključujući žene i djecu. YPG/PYD, koji također koristi naziv SDF, sirijski je ogranak PKK-a.

Teroristi PKK-a često se skrivaju na sjeveru Iraka kako bi planirali prekogranične napade u Turkiye, dok je YPG/PYD pokušao uspostaviti teroristički koridor na sjeveru Sirije duž turskih granica.

Jedna zemlja, jedna nacija, jedna vojska

U vezi s razlozima zašto razgovori između SDF-a i sirijske vlade nisu dali rezultate, Barrack je rekao da je pravo pitanje hoće li se uskladiti sa Sirijskom Arapskom Republikom.

“Jedna zemlja, jedna nacija, jedna vojska diktira ta nacija, koju sada priznajemo. Dakle, to je problem. Zaboravite na genetiku odakle je došla. Sve ove manjinske grupe možda žude za federalističkim okruženjem“, rekao je.

“To im se ne diktira da budu pozvani. To nije na nama. Nije na nama da sudimo u intelektualnoj diskusiji. Je li to ispravno? Je li to pogrešno? Želite li parlamentarni sistem? Želite li republiku? Želite li konfesionalni sistem? Kako spajate i štitite prava manjina? Svi mi, posebno UN, navijamo i kažemo da je ovo zaista važno ako želite našu pomoć. Ovo su zahtjevi koje želimo vidjeti. Želimo vidjeti šta ćete učiniti sa stranim borcima. Da li ih integrišete? Da li ih ne integrišete? Da li ih šaljete kući ili ne?“, dodao je Barrack.

- Namjera nije da se američko vojno prisustvo zadrži zauvijek -

U vezi sa američkim vojnim prisustvom u Siriji, Barrack je istakao da se borba protiv terorističke organizacije ISIS nastavlja te je dodao da namjera SAD-a nije da se zadrži tamo zauvijek.

“Dok se borimo protiv ISIS-a i protiv terorizma, vremenom ćemo odlučiti o smanjenju tih trupa, baš kao što bi sve trupe trebale biti smanjene ako imate novu sirijsku vladu koja će biti nezavisna“, rekao je.

Ističući rizike u vezi sa procesom integracije u Siriji, Barrack je rekao da je ovo prelazni period u kojem sedam mjeseci nema usklađivanja i da postoji strah da će se hirovi iz prošlosti nastaviti u budućnosti.

“To se dešava, hoće li biti pravednosti od strane sirijske vlade?“, rekao je.

Međutim, dodao je da je Washington tu da to "uvede", a ne da to "nametne".

- Sporazum između sirijske vlade i SDF-a nije dovoljno specifičan da bi funkcionisao -

Na pitanje hoće li snage u El Tanfu biti integrirane u sirijsku vojsku, budući da je Pentagon zatražio budžet za oružane grupe u regiji El Tanf, Barrack je rekao da Washington ne namjerava uspostaviti stalno prisustvo bilo gdje u Siriji i da američke baze imaju "odbrambene" svrhe.

Napominjući da Siriji treba opsežno vojno prisustvo i izvana i iznutra, američki izaslanik smatra da je “logično“ uključiti SDF.

Barrack je rekao da će integracija između SDF-a i sirijske vlade potrajati jer nema povjerenja između strana i u sporazumu nema dovoljno specifičnosti da bi funkcionisao.

Napomenuo je da SAD pokušava naglasiti te specifikacije kako bi se mogle spojiti.

Barrack je također rekao da vjeruje da će se strane spojiti i da bi to bio “prekrasan brak“.