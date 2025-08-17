REGIJA
Uslijed visokih temperatura: Presušili "Nijagarini vodopadi" u Podgorici
Vodopad Nijagara, po pravilu svakog ljeta, krajem jula ili početkom avgusta, u zavisnosti od količine padavina, u potpunosti ostaje bez vode. / AA
Jedno od najpoznatijih izletišta u Podgorici, popularni "Nijagarini vodopadi“, uslijed visokih temperatura koje su izražene od početka avgusta, ostali su bez vode. Vodopad, koji je tokom većeg dijela godine bogat velikom količinom vode iz rijeke Cijevne, presušio je sredinom avgusta.

Vodopad Nijagara, po pravilu svakog ljeta, krajem jula ili početkom avgusta, u zavisnosti od količine padavina, u potpunosti ostaje bez vode.

Posjetioci ovog mjesta posljednjih dana uživaju u razgledanju ploča, od kojih je sazidan vodopad. Mnogi su to što nema vode iskoristili za fotografisanje upravo ispod mjesta odakle se spušta pad vode.

Ekipa Anadolu je srela nekoliko stranih posjetilaca ovog lokaliteta.

Emine iz Turkiye kaže da kada god boravi u glavnom gradu Crne Gore, posjeti Nijagaru.

"Malo mi je neobično što nema vode, ali tek sada vidim ustvari koliko je dubok kanjon. Ovo je veličanstveno", kaže Emine.

Sreli smo i Alana iz Francuske. Kaže da ovo mjesto u perspektivi treba da postane zaštitni znak Podgorice i Crne Gore.

"Turisti vole ovakva mjesta. Ja i moja porodica uživamo u razgledanju", kaže Alan.

Kanjon Cijevne, koji vodi do vodopada Nijagara, jedan od najvećih botaničkih lokaliteta u Evropi, a duž rijeke su brojne lijepe pjeskovite plaže i virovi. Ljubiteljima splavarenja, kanua, kajakaštva, alpinizma i sportskog ribolova, ovaj kanjon pruža brojne mogućnosti.

Vodopad Nijagara nalazi se na četiri kilometra od centra Podgorice. Ovo turističko mjesto godišnje posjeti na hiljade ljudi. Sagrađen je prije više od 150 godina, s namjerom da se pokrene vodenica za mljevenje žita.

Vremenom je postao omiljeno mjesto za odmor, kako Podgoričana, tako i brojnih turista. U okolini vodopada nalazi se nekoliko plaža, restoran, kao i mnogobrojna mjesta za odmor.

Iako je vodopad u Podgorici, koji nosi naziv Nijagara, po čuvenom vodopadu u Kanadi, mnogo manji i za širu javnost mnogo manje poznat, svojom atrakcijom i prirodom opravdava ime koje nosi.


