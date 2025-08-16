TÜRKİYE
Godišnjica razornog zemljotresa iz 1999.: Turski istraživači zaronili u potopljeni grad u Golcuku
Riječ je o dijelu obale naselja Degirmendere koji je 17. augusta 1999. godine potonuo u more uslijed razornog zemljotresa, jer je rasjedna linija prolazila upravo kroz to područje.
16 August 2025

Turski istraživači zaronili u blizini turskog grada Kocaelija, tačnije na području koje je ostalo pod vodom u Mramornom moru nakon razornog zemljotresa u augustu 1999. godine.

Podvodni dokumentarista i snimatelj Tahsin Ceylan, zajedno s osnivačem Društva za podvodne aktivnosti u Degirmendereu i roniocem 1. klase Muratom Kulakacom, potpredsjednikom Turske federacije za podvodne sportove (TSSF) Hakanom Arslanom te japanskim inženjerom građevine, arhitektom i ekspertom za zemljotrese Yoshinorijem Moriwakijem, zaronio je u području Cinarlık trga u Golcuku, u turskoj provinciji Kocaeli.

Riječ je o dijelu obale naselja Degirmendere koji je 17. augusta 1999. godine potonuo u more uslijed razornog zemljotresa, jer je rasjedna linija prolazila upravo kroz to područje.

Tokom katastrofe, u more su potonuli dio obale, zgrade, vozila i pristaništa, a danas se na tom mjestu nalazi svojevrsni “potopljeni grad” koji svjedoči o razmjerama tragedije.

Jedan od najrazornijih zemljotresa u Turkiye dogodio se 17. augusta 1999. godine, u geografskoj oblasti Marmara. Zemljotres jačine 7,4 stepena po Richterovoj skali odnio je preko 17.000 života, 24.000 je povrijeđeno, a više od pola miliona ljudi ostalo je bez svojih domova.


