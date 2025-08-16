Turski istraživači zaronili u blizini turskog grada Kocaelija, tačnije na području koje je ostalo pod vodom u Mramornom moru nakon razornog zemljotresa u augustu 1999. godine.

Podvodni dokumentarista i snimatelj Tahsin Ceylan, zajedno s osnivačem Društva za podvodne aktivnosti u Degirmendereu i roniocem 1. klase Muratom Kulakacom, potpredsjednikom Turske federacije za podvodne sportove (TSSF) Hakanom Arslanom te japanskim inženjerom građevine, arhitektom i ekspertom za zemljotrese Yoshinorijem Moriwakijem, zaronio je u području Cinarlık trga u Golcuku, u turskoj provinciji Kocaeli.

Riječ je o dijelu obale naselja Degirmendere koji je 17. augusta 1999. godine potonuo u more uslijed razornog zemljotresa, jer je rasjedna linija prolazila upravo kroz to područje.