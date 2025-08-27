Predsjednik Azerbejdžana Ilham Aliyev izjavio je u utorak da sporazum postignut s Armenijom ranije ovog mjeseca u Washingtonu označava kraj više od 30 godina dugog rata između dviju zemalja.

"Vjerujem da je ovo kraj sukoba, kraj rata", rekao je Aliyev za televiziju Al Arabiya, dodajući da će, kada Armenija izmijeni svoj ustav i odustane od teritorijalnih pretenzija prema Azerbejdžanu, biti potpisan formalni mirovni sporazum.

Sporazum je potpisan 8. augusta u Washingtonu u prisustvu američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Od 1991. godine napetosti između Bakua i Jerevana traju nakon što su armenske snage zauzele Karabah i sedam okolnih regija međunarodno priznatih kao dio Azerbejdžana.

U 44-dnevnom ratu krajem 2020. Azerbejdžan je povratio većinu teritorija, a u septembru prošle godine uspostavio pun suverenitet nad Karabahom kroz tzv. antiterorističku operaciju, što je dovelo do predaje separatističkih snaga.

Aliyev je rekao da je Azerbejdžan pokrenuo mirovni proces nakon Drugog karabaškog rata 2020. godine.

Dodao je da bi svaki pokušaj Armenije da se povuče iz Washingtonskog sporazuma "značio suprotstavljanje cijelom svijetu", budući da su ga pozdravili SAD, EU, Turkiye i arapske države.

Na pitanje o Minskoj grupi, formiranoj radi pronalaska rješenja za karabaški sukob, Aliyev je rekao da je njeno raspuštanje bio među uslovima Azerbejdžana.

"Dok Armenija zvanično priznaje Karabah kao dio Azerbejdžana i sukob je završen, pravno postojanje Minske grupe je apsurd", kazao je, napominjući da su obje strane već obavijestile Organizaciju za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) o njenom ukidanju.

Aliyev je govorio i o obnovi regije, ističući minske prijetnje i uništenu infrastrukturu kao glavne izazove.

Rekao je da se više od 50.000 raseljenih Azerbejdžanaca vratilo u svoje domove u sklopu programa "Veliki povratak".

Aliyev je opisao predloženi Zangezurski koridor, preimenovan u "Trumpovu međunarodnu rutu mira i prosperiteta", kao stratešku vezu koja povezuje Azerbejdžan s njegovim eksklavom Nakchivanom i služi kao alternativni istočno-zapadni i sjeverno-južni transportni koridor.

"Nakon što je predsjednik Trump dao svoje ime Zangezurskom koridoru, siguran sam da će ovaj projekat uskoro biti realiziran", rekao je, dodajući da bi američki investitori mogli učestvovati u njegovoj izgradnji.

Zangezurska oblast je izvorno bila dio Azerbejdžana, ali su je Sovjeti 1920-ih dali Armeniji, ostavljajući Azerbejdžan bez direktne kopnene veze s eksklavom.