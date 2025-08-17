Ministar vanjskih poslova Turkiye Hakan Fidan razgovarao je u subotu telefonom sa svojim ruskim kolegom Sergejem Lavrovom o samitu na Aljasci i ratu u Ukrajini.

Prema navodima diplomatskih izvora iz Turkiye, dvojica ministara su razmijenili mišljenja o naporima za okončanje rata između Rusije i Ukrajine, uključujući i samit održan u petak na Aljasci između predsjednika SAD-a i Rusije.