Fidan i Lavrov razgovarali o ratu u Ukrajini i samitu na Aljasci
Šef turske diplomatije izrazio nadu da će proces pokrenut na Aljasci dovesti do trajnog mira uz učešće Ukrajine, naglašavajući da je Turkiye spremna dati svoj doprinos.
Fidan je izrazio nadu da će proces pokrenut na Aljasci dovesti do trajnog mira uz učešće Ukrajine / AP
17 August 2025

Ministar vanjskih poslova Turkiye Hakan Fidan razgovarao je u subotu telefonom sa svojim ruskim kolegom Sergejem Lavrovom o samitu na Aljasci i ratu u Ukrajini.

Prema navodima diplomatskih izvora iz Turkiye, dvojica ministara su razmijenili mišljenja o naporima za okončanje rata između Rusije i Ukrajine, uključujući i samit održan u petak na Aljasci između predsjednika SAD-a i Rusije.

Fidan je izrazio nadu da će proces pokrenut na Aljasci dovesti do trajnog mira uz učešće Ukrajine, naglašavajući da je Turkiye spremna dati svoj doprinos.

