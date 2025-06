Britanski premijer Keir Starmer u ponedjeljak je upozorio da se Britanija mora pripremiti za mogućnost sukoba kako bi ga odvratila, dok je predstavljao pregled vladinih izdataka za odbranu i iznio planove za novu generaciju jurišnih podmornica.

Govoreći u emisiji Today na BBC Radiju 4, Starmer je rekao da je svijet ušao u "novu eru odbrane i sigurnosti" i da se Velika Britanija mora suočiti s rastućom nestabilnošću i novim prijetnjama, posebno od Rusije.

"Ako želite odvratiti sukob, onda je najbolji način da to učinite priprema za sukob", rekao je Starmer Nicku Robinsonu iz BBC-a i dodao:

"Ako se svijet promijenio, onda moramo biti spremni."

Novi planovi potrošnje na odbranu uključuju prijedloge za do 12 novih jurišnih podmornica, za koje Ministarstvo odbrane kaže da će podržati 30.000 visokokvalificiranih radnih mjesta do 2030-ih, uz 30.000 pripravničkih mjesta i 14.000 diplomskih mjesta tokom sljedeće decenije.

Naglašavajući važnost uloge Velike Britanije u savezu, rekao je da je „NATO bio najefikasniji savez za očuvanje mira već 80 godina, i naš posao nije samo da to slavimo kao što to činimo, već da sebi postavimo pitanje koje sebi postavljam svakodnevno, a to je, kako da osiguramo da NATO očuva mir decenijama koje dolaze za ovu generaciju?“

Dodao je da se „prijetnja Rusije ne može ignorisati“ i podvukao da Britanija mora biti „spremna i pripremljena“.

Na pitanje o komentarima načelnika britanske vojske, koji je sugerirao da Velika Britanija mora biti spremna za rat u roku od tri godine, Starmer je rekao da se nada da se takav scenario neće ostvariti, ali je insistirao da je priprema neophodna.

„Jako se nadam da neće“, rekao je na pitanje da li bi britanske trupe mogle biti poslane u borbu pod njegovim premijerskim mandatom, „ali zemlja se mora pripremiti kako bi se uvjerila da to nije slučaj.“

- Podrška Ukrajini

Britanski premijer je potvrdio podršku vlade Ukrajini, nazivajući njeno pravo na samoodbranu „apsolutnim“.

O finansiranju odbrane, Starmer je potvrdio da je vlada posvećena povećanju potrošnje na 2,5 posto BDP-a do 2027/28. - nivo koji nije viđen od posljednje laburističke vlade.

Premijer je ponovio ambiciju laburista da na kraju dostignu tri posto BDP-a za odbranu, ali je odbio da se obaveže na vremenski okvir.