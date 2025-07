Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan ponovio je podršku svom sirijskom kolegi Ahmadu al-Sharaai i odbacio fragmentaciju u Siriji, ocijenivši oporavak ratom razorene Sirije korisnim za Turkiye.

“U vrijeme kada se čak i neočekivani akteri udružuju po pitanju Sirije, ključno je objasniti svijetu da Izrael remeti napore za vraćanje stabilnosti“, rekao je Erdogan novinarima na povratku iz Turske Republike Sjeverni Kipar (TRSK) u nedjelju navečer.

Ankara je podržala prelazni aranžman u Siriji koji predvodi predsjednik Ahmed al-Sharaa, koji je preuzeo vlast nakon pada Assadovog režima u decembru 2024. godine.

O prekidu vatre u sirijskoj Suwaydi, gradu u kojem je nedavno došlo do sukoba između beduinskih plemena i manjinskih Druza, a kasnije i do intervencije Izraela, Erdogan je rekao da je njegov sirijski kolega zadržao čvrst stav, bez znakova kompromisa do sada.

“Izrael ne želi stabilnost u regiji. Vjeruje da ujedinjena Sirija ne bi bila u njegovom interesu i nastavlja s takvim provokacijama“, dodao je.

Po pitanju Kipra, turski lider je rekao da nema planova posjetiti Južni Kipar.

“Kao što oni ne priznaju TRSK kao državu, ni mi ne priznajemo Južni Kipar kao državu“, rekao je.

Ponovio je da ključ rješavanja kiparskog spora leži u rješenju o dvije države, bez kompromisa po tom pitanju.

O prodaji aviona Eurofighter Turkiye, Erdogan je rekao da su Velika Britanija i Njemačka zauzele “pozitivan“ stav.

Rekao je da Evropska unija ne bi trebala čekati ni dan da oživi i unaprijedi pregovore o pristupanju Turkiye.

U vezi s genocidnim ratom Izraela u Pojasu Gaze, Erdogan je rekao da vjeruje da se narod Gaze neće predati.

“Izrael napada kao poludjelo čudovište i uništit će se sam u svom bijesu“, zaključio je.