Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt odao je počast žrtvama genocida u Srebrenici u obraćanju na komemoraciji povodom 30. godišnjice genocida.

"Preživjelima i porodicama žrtava genocida odajem počast zbog njihove humanosti koja je za primjer svima nama. Hvala vam na hrabrosti, hvala na odlučnosti da gradite bolju budućnost. Hvala vam što nikada ne odustajete", rekao je Schmidt.

Istakao je zahvalnost što su međunarodni zvaničnici pozvani u Srebrenicu.

"Hvala vam što ste nas pozvali nas koji 1995. nismo intervenirali protiv Mladića i njegovih saučesnika u ovim užasnim gašenjima tolikog broja života", poručio je Schmidt.

"Mi koji smo danas ovdje razumijemo da zajednički moramo raditi kako bismo dali doprinos izgradnji budućnosti mira. Srebrenica ne može biti zaboravljena", dodao je.

Podsjetio je da je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici, što je, kako je rekao, važan temelj za izgradnju povjerenja u principe istine i pravde, ne samo u Srebrenici nego i šire.

"To je i obaveza da radimo s mlađim naraštajima, govorimo i razgovaramo o onome što se dešavalo i da radimo u pravcu pomirenja", rekao je Schmidt.

Ove godine u Potočarima će biti ukopani posmrtni ostaci sedam žrtava genocida, a Schmidt je izrazio saosjećanje s njihovim porodicama. Naglasio je da je i dalje nepoznata sudbina više od 7.000 žrtava iz cijele zemlje, uključujući više od 1.000 ljudi s područja Srebrenice.

"To je mrlja na savjesti čovječanstva i moralna obaveza u duhu Daytona. Moramo se pobrinuti za one koji žele da se vrate, a suočavaju se s prijetnjama umjesto dobrodošlice. To dugujemo Bosni i Hercegovini i njenoj tranziciji ka modernoj i mirnoj demokratiji", rekao je.

Pozvao je predstavnike međunarodne zajednice da ne zaborave značaj Dejtonskog mirovnog sporazuma i da se zajednički bore protiv onih faktora koji su doveli do rata i genocida.

"Oni koji ignorišu činjenice doprinose većoj neizvjesnosti u budućnosti. Lekcije naučene u Dejtonu moraju nas voditi ka demokratskoj, evropskoj zemlji bez diskriminacije. To je okosnica našeg mandata", naglasio je.

Zaključio je da negiranje genocida, nacionalno motivisana mržnja i ideje o navionalnoj ili vjerskoj nadmoći ne smiju imati mjesto u Bosni i Hercegovini.

"Srebrenica i cijela BiH moraju biti mjesto života i nade. Mjesto koje nudi bolju perspektivu za buduće naraštaje u okviru Evropske unije", poručio je Schmidt.