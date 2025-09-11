Na manifestaciji pod nazivom "Turkiye Innovation Week 2025" (TIW), koju po 12. put organizuje Vijeće turskih izvoznika (TIM), ovogodišnja tema biće vještačka inteligencija, jedan od najznačajnijih elemenata tehnologije i inovacija.

Događaj koji se opisuje kao najveći inovacijski susret Turkiye i šire regije, a čiji je Globalni komunikacijski partner agencija Anadolu (AA), održava se od 9. do 11. oktobra u Kongresnom centru Halic u Istanbulu, uz podršku Ministarstva trgovine i domaćinstvo TIM-a, saopćeno je.

Ovogodišnji TIW nosi temu “Tomorrow:Now (Sutra:Sad)”, a očekuje se i prisustvo predsjednika Republike Turkiye Recepa Tayyipa Erdogana, kao i prethodnih godina.

Na događaju će se razmatrati višeslojna transformacija koju vještačka inteligencija donosi u novoj eri, od proizvodnje do prava, od odbrane do obrazovanja. U vremenu kada se ponovo oblikuju ljudi, kultura i poslovni modeli, TIW će okupiti tehnološke lidere, preduzetnike, akademske radnike, studente i predstavnike javnog sektora u zajedničkoj viziji.

Predsjednik TIM-a Mustafa Gultepe naglasio je da inovacija nije više izbor, već nužnost, posebno na putu ka cilju da Turkiye uđe među prvih 10 izvoznika svijeta.

„Ako naše proizvodne kapacitete ne povežemo s naprednom tehnologijom i vještačkom inteligencijom, zaostajemo u globalnoj konkurenciji. Zato, kao TIM, inovaciju vidimo ne samo kao razvoj tehnologije, već kao način razmišljanja i kulturu. Turkiye Innovation Week 2025 je najjača platforma ovog razumijevanja“, izjavio je Gultepe.

Inovacija kao ekosistem

TIM inovaciju ne tretira kao projekat, već kao sveobuhvatan ekosistem. Programima poput İnovaLIG podstiče se korporativna inovacija, dok İnoSuit jača saradnju univerziteta i industrije. Mreža İnovaTIM priprema mlade da postanu lideri inovacija, a kroz TIM-TEB Girişim Evleri kultura preduzetništva širi se na širu zajednicu.