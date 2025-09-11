Na manifestaciji pod nazivom "Turkiye Innovation Week 2025" (TIW), koju po 12. put organizuje Vijeće turskih izvoznika (TIM), ovogodišnja tema biće vještačka inteligencija, jedan od najznačajnijih elemenata tehnologije i inovacija.
Događaj koji se opisuje kao najveći inovacijski susret Turkiye i šire regije, a čiji je Globalni komunikacijski partner agencija Anadolu (AA), održava se od 9. do 11. oktobra u Kongresnom centru Halic u Istanbulu, uz podršku Ministarstva trgovine i domaćinstvo TIM-a, saopćeno je.
Ovogodišnji TIW nosi temu “Tomorrow:Now (Sutra:Sad)”, a očekuje se i prisustvo predsjednika Republike Turkiye Recepa Tayyipa Erdogana, kao i prethodnih godina.
Na događaju će se razmatrati višeslojna transformacija koju vještačka inteligencija donosi u novoj eri, od proizvodnje do prava, od odbrane do obrazovanja. U vremenu kada se ponovo oblikuju ljudi, kultura i poslovni modeli, TIW će okupiti tehnološke lidere, preduzetnike, akademske radnike, studente i predstavnike javnog sektora u zajedničkoj viziji.
Predsjednik TIM-a Mustafa Gultepe naglasio je da inovacija nije više izbor, već nužnost, posebno na putu ka cilju da Turkiye uđe među prvih 10 izvoznika svijeta.
„Ako naše proizvodne kapacitete ne povežemo s naprednom tehnologijom i vještačkom inteligencijom, zaostajemo u globalnoj konkurenciji. Zato, kao TIM, inovaciju vidimo ne samo kao razvoj tehnologije, već kao način razmišljanja i kulturu. Turkiye Innovation Week 2025 je najjača platforma ovog razumijevanja“, izjavio je Gultepe.
Inovacija kao ekosistem
TIM inovaciju ne tretira kao projekat, već kao sveobuhvatan ekosistem. Programima poput İnovaLIG podstiče se korporativna inovacija, dok İnoSuit jača saradnju univerziteta i industrije. Mreža İnovaTIM priprema mlade da postanu lideri inovacija, a kroz TIM-TEB Girişim Evleri kultura preduzetništva širi se na širu zajednicu.
Ove godine u okviru TIW-a pokreće se i program “WINGS” s ciljem otvaranja puta inovativnim poslovnim idejama i kreativnim poduhvatima. Rješenja razvijena na TIW-u neće ostati samo na nivou ideje, već će se nastojati pretvoriti u konkretne konkurentske prednosti u izvozu Turkiye. Kao rezultat ovih napora, Turkiye je posljednjih godina ostvarila primjetan napredak na Globalnom inovacijskom indeksu, što potvrđuje međunarodno priznatu inovacijsku sposobnost zemlje i napredak TIW-a ka strateškim ciljevima.
Bogat program i digitalno umrežavanje
Tokom događaja posjetioci će moći učestvovati u panelima s brojnim govornicima, masterclass predavanjima, inovativnim izložbama, iskustvenim zonama i radionicama. Vještačka inteligencija biće razmatrana kroz konkretne slučajeve iz oblasti proizvodnje, odbrambene industrije, obrazovanja i prava. TIW će ponuditi viziju koja prevazilazi samu tehnologiju, stavljajući u fokus kulturu, čovjeka i nove poslovne modele.
TIW 2025 neće se završiti nakon tri dana trajanja – uspostaviće se i digitalna interakcijska mreža koja će trajati tokom cijele godine. Putem LinkedIn anketa, sadržaja koje kreiraju učesnici i nagradnih programa, TIW će nastaviti da širi svoj utjecaj i u digitalnim prostorima. Cilj je okupiti lidere inovacija, pionire industrije, preduzetnike i studente pod jednim krovom, kako u fizičkom tako i u virtualnom okruženju.
Međunarodna priznanja
TIW je i ove godine privukao pažnju brojnim nagradama. Na "The Stevie Awards 2025" događaju je osvojio nagrade u svim kategorijama na koje je aplicirao: zlato u kategorijama Conferences & Meetings (Convention) i Corporate & Community (B2C Event) te bronzu u kategoriji Corporate & Community (Community Engagement).
Na Eventex nagradama TIW je dobio dvije zlatne i jednu bronzanu nagradu, i to u kategorijama Public Event Gold, Conference Gold i Community Engagement Event Bronze. Time je ukupan broj nagrada koje je TIW osvojio do sada porastao na 17, potvrđujući rastući značaj i globalnu prepoznatljivost događaja.
Učešće na TIW-u je besplatno, ali je obavezna online registracija putem stranice turkiyeinnovationweek.com.