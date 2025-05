Ukrajinska nacionalna željeznička kompanija Ukrzaliznytsia u ponedjeljak je saopćila da su njene internetske usluge bile meta cyber napada "velikih razmjera".

U saopćenju državne kompanije navodi se da se napori na obnavljanju svih sistema nastavljaju od nedjelje.

Naznačujući da stručnjaci kompanije blisko sarađuju sa cyber odjelom ukrajinske službe sigurnosti, u saopćenju se navodi da napad nije uspio u svom cilju ometanja željezničkog saobraćaja.

Kako se Ukrzaliznytsia ranije suočila s cyber napadima od strane neprijatelja, kompanija je implementirala rezervne protokole, navodi se.

Dalje se navodi da je nedavni napad "neprijatelja", koji ukrajinske vlasti redovno koriste govoreći o Rusiji, bio "veoma sistemski, netrivijalan i višestepen".

Dodaje se da je online prodaja karata nedostupna, jer kompanija radi van mreže.

U nedjelju je Ukrzaliznytsia objavila da je "tehnički kvar" doveo do obustave online usluge kompanije. Do sada kompanija nije razjasnila zašto je došlo do "tehničkog kvara".​​​​​​​​​​​