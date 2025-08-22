RAT PROTIV GAZE
Izraelski napadi ubili 50 Palestinaca u Gazi, među njima tražioci pomoći
U četvrti Sheikh Radwan u Gazi jedna osoba je ubijena u napadu na stan, dok je dijete poginulo, a majka ranjena kada su granate pogodile šator za raseljene porodice kod Baraka Sheikh Radwan.
Izraelske snage nastavile su rušenja i bombardovanje u četvrtima Zeitoun i Sabra u Gazi, prenijela je zvanična agencija Wafa. / AP
18 sati prošlost

Najmanje 50 Palestinaca ubijeno je u četvrtak u izraelskim napadima u Pojasu Gaze, među njima devet osoba koje su čekale humanitarnu pomoć, dok su još dvije osobe umrle od gladi, saopćili su medicinski izvori.

Pet članova jedne porodice poginulo je u napadu dronom u Khan Younisu na jugu Gaze. Još pet osoba ubijeno je kada su izraelske snage granatirale grupu civila koja je čekala pomoć kod centra za distribuciju na ulici Salah al-Din u centralnoj Gazi. Jedan muškarac ubijen je dok je čekao pomoć kod koridora Netzarim.

U četvrti Al-Tuffah u Gazi, dvoje civila je ubijeno, a nekoliko teško ranjeno u napadu dronom na okupljene stanovnike u području Al-Zarqa. U četvrti Sabra, četiri osobe su poginule u napadu dronom na grupu civila, a još osam Palestinaca, među njima i djeca, stradalo je u napadu na njihov dom. U zasebnom napadu na porodičnu kuću u području Al-Shanti na sjeverozapadu grada ubijene su četiri osobe.

U sjevernom gradu Jabalia četiri Palestinca su poginula u napadu dronom, dok su tri osobe ubijene u zračnom udaru kod džamije Al-Istijaba u četvrti Sabra. U distriktu Al-Nazla u Jabalii dvije osobe ubijene su u napadu dronom na grupu civila.

U četvrti Sheikh Radwan u Gazi jedna osoba je ubijena u napadu na stan, dok je dijete poginulo, a majka ranjena kada su granate pogodile šator za raseljene porodice kod Baraka Sheikh Radwan.

U Rafahu su tri osobe ubijene, a više ranjeno kada su izraelske snage napale civile koji su čekali pomoć kod centara za distribuciju, naveli su medicinari u bolnici Nasser u Khan Younisu. Izraelska vojska ubila je i sedam Palestinaca i ranila 18 drugih gađajući ljude koji su čekali pomoć u području Wadi Gaza u centralnom dijelu pojasa.

Izraelske snage nastavile su rušenja i bombardovanje u četvrtima Zeitoun i Sabra u Gazi, prenijela je zvanična agencija Wafa.

Munir al-Bursh, generalni direktor Ministarstva zdravstva u Gazi, saopćio je na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, da su još dvije osobe umrle od gladi i pothranjenosti u posljednja 24 sata, čime je broj umrlih povezanih s glađu od oktobra 2023. porastao na 271, uključujući 112 djece.

Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 62.100 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja razorila je enklavu, koja se suočava s glađu.

Međunarodni krivični sud prošlog novembra izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.


