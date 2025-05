Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak da će tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama održati razgovore s visokim američkim zvaničnicima o više ključnih pitanja, uključujući carine prema Srbiji i sankcije uvedene protiv Naftne industrije Srbije (NIS).

Vučić je rekao da će javnost o rezultatima sastanaka biti informisana u petak, te da će s američkom stranom razgovarati i o strateškim projektima, uključujući energetska partnerstva – od solarne energije do sporazuma o hidrobalansiranju.

Naglasio je da su odnosi Srbije i SAD-a posebno snažni u oblastima vojne i industrijske saradnje, ali je upozorio i na napetosti između velikih sila, Rusije i SAD-a, koje se reflektuju i na region. U tom kontekstu, kritikovao je, kako je naveo, „užasnu kampanju“ protiv predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i prisutnu antirusku atmosferu u američkoj javnosti.

„Idem u Moskvu 9. maja“

Vučić je potvrdio da će 9. maja otputovati u Moskvu na obilježavanje Dana pobjede, uprkos pritiscima sa Zapada.

„Obećao sam Putinu prije osam mjeseci i držim se svoje riječi. Moja riječ nešto znači. Ne idem iz hira, već iz poštovanja i ličnog integriteta. Idem, osim ako se ne desi nešto drastično ili ne dobijemo ozbiljne prijetnje“, rekao je Vučić.

Dodao je da su narednih 15 do 20 dana ključni za Srbiju, ne samo zbog posjete SAD-u, već i zbog najavljenih dolazaka evropskih zvaničnika u Beograd.

„Govoriće mi da ne idem u Moskvu, ali neće me ubijediti. Tvrda glava“, rekao je uz osmijeh.

Vučić se osvrnuo i na navodne najave sankcija iz Brisela za lidere koji budu prisustvovali svečanosti u Moskvi: „Svi u Briselu samo mene spominju. Fico, Xi Jinping, Lula – niko nije tema. Samo: šta ćemo s Vučićem? To je već opsesivno.“

„Srbija ostaje na evropskom putu“

Vučić je istakao da ostaje privržen evropskom putu Srbije bez obzira na sve pritiske. „Moj mandat se uskoro završava. Sa mnom ili bez mene – Srbija će ostati na evropskom putu. To smo obećali građanima“, rekao je.

Poručio je i da neće napustiti politiku pod pritiskom sa strane: „Ako odem, biće to mojom voljom. Da me neko smijeni iz inostranstva – to bi bila najveća sramota.“

Planirani susreti s Kirilom, Trumpom i Xi Jinpingom

Vučić je rekao da 8. maja planira uručiti orden ruskom patrijarhu Kirilu, te da se nada kratkom susretu i s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

„Zamislite – bilateralni sastanak sa američkim predsjednikom, zatim sa ruskim i kineskim. Ko to još može?“, rekao je Vučić i dodao da je time „povisio međunarodni ugled Srbije“.

Komentarisao je i moguće optužbe domaće javnosti zbog toga: „Kasno je za obojenu revoluciju. Taj voz je prošao – već u februaru. U martu su protesti već jenjavali, čak i u Beogradu.“

„Uvijek ću braniti interese Republike Srpske“

Vučić je rekao da će u svakom trenutku štititi interese Republike Srpske (RS), ali uz poštovanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.

„U razgovorima sa američkim zvaničnicima ukazao sam na dvostruke standarde – bombardovali su nas kršeći Povelju UN, a sad se zgražavaju nad istim stvarima drugdje“, rekao je.

Kritikovao je i odnos međunarodne zajednice prema Kosovu i RS-u: „Neki u Sarajevu kažu da je Kosovo nezavisno, a kad Dodik ne prihvati nelegalnu odluku, odmah je kriminalac. To je dvostruki aršin.“

Iznio je i kontroverznu tvrdnju da su pojedinci iz Sarajeva bili povezani s napadima 11. septembra, uz komentar da mu je žao što to nije ranije rekao.

„Blokade uništile sve“

Vučić je odgovornost za loše ekonomske pokazatelje u 2024. godini pripisao studentskim protestima i blokadama.

„Bolji smo od evropskog prosjeka, ali sam razočaran. Radite mjesecima, a oni to sve sruše. Nismo se branili“, rekao je.

Naveo je da je zabilježen pad turizma od 28,2 posto u odnosu na prošlu godinu, a stvarni gubitak je, kako kaže, i do 40 posto, ako se uračuna izgubljeni potencijal rasta.