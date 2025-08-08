Više od 800 sportista je ubijeno u Gazi od početka izraelskog genocida 7. oktobra 2023. godine, dok sportska zajednica i dalje pati od bombardovanja, gladi i kolapsa infrastrukture, prema palestinskim zvaničnicima.
Palestinski fudbalski savez (PFA) saopštio je da je među 808 sportista ubijenih u Gazi u posljednjih 22 mjeseca bio 421 fudbaler, od kojih su gotovo polovinu činila djeca.
Posljednja žrtva je bivši palestinski fudbaler reprezentacije Suleiman al-Obaid, koji je ubijen u srijedu dok je čekao humanitarnu pomoć.
Palestinski fudbalski savez je u saopštenju naveo: „Bivši reprezentativac Suleiman al-Obaid je postao šehid tokom napada okupacionih snaga dok je čekao humanitarnu pomoć u Pojasu Gaze.“
Suleiman al-Obaid, rođen u Gazi, imao je 41 godinu i bio je otac petero djece. Smatran je jednim od najsjajnijih talenata u historiji palestinskog fudbala. Za nacionalni tim odigrao je 24 zvanične utakmice i postigao dva gola.
Od oktobra 2023. godine, broj ubijenih ili umrlih od gladi fudbalera dostigao je 421, uključujući 103 djece, prema podacima PFA.
Najmanje 61.158 Palestinaca ubijeno je u izraelskom genocidnom ratu u Gazi od oktobra 2023. godine, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze. Broj žrtava uključuje one ubijene u zračnim napadima, kopnenim napadima i najmanje 193 koji su umrli od gladi zbog izraelske blokade.
Tekući izraelski napad - sada već u drugoj godini genocida u Gazi - uništio je palestinski sport.
Sportisti, treneri i sudije su ubijeni, a sportski objekti su bombardovani, spaljeni ili prenamijenjeni u masovne grobnice.
Navodi se da je uništeno 90 posto sportske infrastrukture u Gazi.
PFA je saopštila da su izraelske snage širom Gaze i Zapadne obale djelimično ili u potpunosti uništile 288 sportskih objekata, uključujući stadione, teretane i fudbalske klubove. Među njima je bilo i sjedište PFA, pogođeno izraelskim zračnim napadima.
Od uništenih objekata, 268 se nalazilo u Gazi, dok je 20 bilo na Zapadnoj obali. Polovina njih je direktno služila palestinskom fudbalu.
Uz napade, glad i pothranjenost su se pojačali širom Gaze, što je dovelo do gotovo potpunog kolapsa sportskog života. Palestinsko ministarstvo zdravstva saopštilo je da su najmanje 193 osobe umrlo od gladi od početka blokade.
Ujedinjene nacije i humanitarne grupe upozorile su na masovnu glad jer izraelska blokada nastavlja da u Gazi prekida pomoć, gorivo i snabdijevanje hranom.
Stanovnici Gaze, uključujući sportiste, sve više napuštaju sportske aktivnosti dok se bore za preživljavanje usred bombardovanja, raseljavanja i rastućeg rizika od gladi.