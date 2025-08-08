Više od 800 sportista je ubijeno u Gazi od početka izraelskog genocida 7. oktobra 2023. godine, dok sportska zajednica i dalje pati od bombardovanja, gladi i kolapsa infrastrukture, prema palestinskim zvaničnicima.

Palestinski fudbalski savez (PFA) saopštio je da je među 808 sportista ubijenih u Gazi u posljednjih 22 mjeseca bio 421 fudbaler, od kojih su gotovo polovinu činila djeca.

Posljednja žrtva je bivši palestinski fudbaler reprezentacije Suleiman al-Obaid, koji je ubijen u srijedu dok je čekao humanitarnu pomoć.

Palestinski fudbalski savez je u saopštenju naveo: „Bivši reprezentativac Suleiman al-Obaid je postao šehid tokom napada okupacionih snaga dok je čekao humanitarnu pomoć u Pojasu Gaze.“

Suleiman al-Obaid, rođen u Gazi, imao je 41 godinu i bio je otac petero djece. Smatran je jednim od najsjajnijih talenata u historiji palestinskog fudbala. Za nacionalni tim odigrao je 24 zvanične utakmice i postigao dva gola.

Od oktobra 2023. godine, broj ubijenih ili umrlih od gladi fudbalera dostigao je 421, uključujući 103 djece, prema podacima PFA.

Najmanje 61.158 Palestinaca ubijeno je u izraelskom genocidnom ratu u Gazi od oktobra 2023. godine, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze. Broj žrtava uključuje one ubijene u zračnim napadima, kopnenim napadima i najmanje 193 koji su umrli od gladi zbog izraelske blokade.

Tekući izraelski napad - sada već u drugoj godini genocida u Gazi - uništio je palestinski sport.