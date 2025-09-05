RAT PROTIV GAZE
2 minuta čitanja
Broj žrtava u Gazi povećan na 64.300, još troje Palestinaca umrlo od gladi
Među žrtvama gladi u Gazi od oktobra 2023. godine je i 134 djece.
Broj žrtava u Gazi povećan na 64.300, još troje Palestinaca umrlo od gladi
"Mnoge žrtve su i dalje zarobljene pod ruševinama i na cestama, jer spasioci ne mogu doći do njih", dodaje se. / AA
5 Septembar 2025

Najmanje 64.300 Palestinaca ubijeno je u izraelskom genocidnom ratu u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, dok su još tri osobe umrle od gladi u enklavi, saopćilo je u petak Ministarstvo zdravstva.

Navodi se da je 69 tijela dovezeno u bolnice u posljednja 24 sata, dok su 422 osobe ranjene, čime je broj ranjenih u izraelskim napadima porastao na 162.005.

"Mnoge žrtve su i dalje zarobljene pod ruševinama i na cestama, jer spasioci ne mogu doći do njih", dodaje se.

Ministarstvo je također napomenulo da je u posljednja 24 sata šest Palestinaca ubijeno, a više od 190 je ranjeno u izraelskim napadima dok su pokušavali dobiti humanitarnu pomoć.

Ukupan broj Palestinaca ubijenih dok su tražili pomoć porastao je na 2.362, a više od 17.434 je ranjeno od 27. maja.

Ministarstvo je saopćilo da je još troje Palestinaca umrlo od pothranjenosti i gladi u posljednja 24 sata.

Time je broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu od oktobra 2023. godine porastao na 376 ljudi, uključujući 134 djece.

Preporučeno

Od 2. marta, izraelske vlasti su potpuno zatvorile sve granične prelaze u Gazi, gurajući 2,4 miliona stanovnika teritorije u glad.

Procjena sigurnosti hrane koju podržava UN već je potvrdila glad u sjevernoj Gazi i očekuje da će se ona proširiti dalje na jug do kraja ovog mjeseca.

Izraelska vojska je nastavila napade na Pojas Gaze 18. marta i od tada je ubila 11.768 ljudi i ranila 49.964, narušivši sporazum o prekidu vatre i razmjeni zatvorenika koji je stupio na snagu u januaru.

Izraelski napadi traju 700 dana, ostavljajući teritoriju devastiranom i suočenu s raširenom glađu.

U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us