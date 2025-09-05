Najmanje 64.300 Palestinaca ubijeno je u izraelskom genocidnom ratu u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, dok su još tri osobe umrle od gladi u enklavi, saopćilo je u petak Ministarstvo zdravstva.
Navodi se da je 69 tijela dovezeno u bolnice u posljednja 24 sata, dok su 422 osobe ranjene, čime je broj ranjenih u izraelskim napadima porastao na 162.005.
"Mnoge žrtve su i dalje zarobljene pod ruševinama i na cestama, jer spasioci ne mogu doći do njih", dodaje se.
Ministarstvo je također napomenulo da je u posljednja 24 sata šest Palestinaca ubijeno, a više od 190 je ranjeno u izraelskim napadima dok su pokušavali dobiti humanitarnu pomoć.
Ukupan broj Palestinaca ubijenih dok su tražili pomoć porastao je na 2.362, a više od 17.434 je ranjeno od 27. maja.
Ministarstvo je saopćilo da je još troje Palestinaca umrlo od pothranjenosti i gladi u posljednja 24 sata.
Time je broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu od oktobra 2023. godine porastao na 376 ljudi, uključujući 134 djece.
Od 2. marta, izraelske vlasti su potpuno zatvorile sve granične prelaze u Gazi, gurajući 2,4 miliona stanovnika teritorije u glad.
Procjena sigurnosti hrane koju podržava UN već je potvrdila glad u sjevernoj Gazi i očekuje da će se ona proširiti dalje na jug do kraja ovog mjeseca.
Izraelska vojska je nastavila napade na Pojas Gaze 18. marta i od tada je ubila 11.768 ljudi i ranila 49.964, narušivši sporazum o prekidu vatre i razmjeni zatvorenika koji je stupio na snagu u januaru.
Izraelski napadi traju 700 dana, ostavljajući teritoriju devastiranom i suočenu s raširenom glađu.
U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.