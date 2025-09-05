Najmanje 64.300 Palestinaca ubijeno je u izraelskom genocidnom ratu u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, dok su još tri osobe umrle od gladi u enklavi, saopćilo je u petak Ministarstvo zdravstva.

Navodi se da je 69 tijela dovezeno u bolnice u posljednja 24 sata, dok su 422 osobe ranjene, čime je broj ranjenih u izraelskim napadima porastao na 162.005.

"Mnoge žrtve su i dalje zarobljene pod ruševinama i na cestama, jer spasioci ne mogu doći do njih", dodaje se.

Ministarstvo je također napomenulo da je u posljednja 24 sata šest Palestinaca ubijeno, a više od 190 je ranjeno u izraelskim napadima dok su pokušavali dobiti humanitarnu pomoć.

Ukupan broj Palestinaca ubijenih dok su tražili pomoć porastao je na 2.362, a više od 17.434 je ranjeno od 27. maja.

Ministarstvo je saopćilo da je još troje Palestinaca umrlo od pothranjenosti i gladi u posljednja 24 sata.

Time je broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu od oktobra 2023. godine porastao na 376 ljudi, uključujući 134 djece.