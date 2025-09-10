Globalna Sumud flotila prijavila je u utorak drugi sumnjivi napad dronom na jedan od svojih brodova dok se humanitarni konvoj pripremao za napuštanje Tunisa za Gazu.

"Globalna Sumud flotila (GSF) potvrđuje da je 9. septembra još jedan brod u našoj floti - 'Alma' - napadnut dronom dok je bio usidren u tuniskim vodama", navodi se u saopštenju.

Navodi se da je brod, koji je plovio pod britanskom zastavom, pretrpio štetu od požara na gornjoj palubi.

Flotila je saopštila da je istraga u vezi s napadom trenutno u toku.

Navodi se da je napad "orkestrirani pokušaj da se naša misija omete i skrene s puta", ali da se "nepokolebljivo nastavlja".

Aktivistkinja Leila Hegazy opisala je napad na "Almu" tokom svoje smjene.

"Ovo je napad dronom broj dva na jedan od brodova", kazala je.

"Nadamo se da se ovo ne dešava svake noći, jer igraju mnogo igara", dodala je Hegazy.

Drugi aktivista je lično svjedočio napadu, navodeći da je vidio dron "bukvalno tačno iznad, možda šest metara" prije nego što je izazvao požar.

"Oglasili smo alarm. Vikali smo. Crijeva su bila spremna i požar je ugašen u roku od dvije minute", rekli su.

Na prijenosu uživo, jedan aktivista je rekao da nije bilo značajne strukturne štete nakon početnog pregleda i da su svi u brodu bili sigurni.