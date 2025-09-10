Globalna Sumud flotila prijavila je u utorak drugi sumnjivi napad dronom na jedan od svojih brodova dok se humanitarni konvoj pripremao za napuštanje Tunisa za Gazu.
"Globalna Sumud flotila (GSF) potvrđuje da je 9. septembra još jedan brod u našoj floti - 'Alma' - napadnut dronom dok je bio usidren u tuniskim vodama", navodi se u saopštenju.
Navodi se da je brod, koji je plovio pod britanskom zastavom, pretrpio štetu od požara na gornjoj palubi.
Flotila je saopštila da je istraga u vezi s napadom trenutno u toku.
Navodi se da je napad "orkestrirani pokušaj da se naša misija omete i skrene s puta", ali da se "nepokolebljivo nastavlja".
Aktivistkinja Leila Hegazy opisala je napad na "Almu" tokom svoje smjene.
"Ovo je napad dronom broj dva na jedan od brodova", kazala je.
"Nadamo se da se ovo ne dešava svake noći, jer igraju mnogo igara", dodala je Hegazy.
Drugi aktivista je lično svjedočio napadu, navodeći da je vidio dron "bukvalno tačno iznad, možda šest metara" prije nego što je izazvao požar.
"Oglasili smo alarm. Vikali smo. Crijeva su bila spremna i požar je ugašen u roku od dvije minute", rekli su.
Na prijenosu uživo, jedan aktivista je rekao da nije bilo značajne strukturne štete nakon početnog pregleda i da su svi u brodu bili sigurni.
"Dvije noći zaredom. Nije slučajnost. Nije nesreća. Ovo je prijetnja misiji i ozbiljna je prijetnja koju shvatamo vrlo ozbiljno", rekla je.
Aktivistkinja je rekla da je ovo "jasna taktika zastrašivanja" kako bi se "ljudi uplašili da sutra ne uđu na njihova plovila".
"Nećemo se dati odvratiti", dodala je.
Flota je ranije u utorak izvijestila da je njen glavni brod, "Obiteljski brod", pogođen sumnjivim dronom kod obale Tunisa.
Globalna flota Sumud, nazvana po arapskoj riječi za "postojanost", sastoji se od više od 50 brodova koji prevoze ljude iz različitih zemalja, uključujući ljekare, novinare i aktiviste. Oko 150 aktivista, uključujući Tunižane, Turke i druge iz Evrope, Afrike i Azije, učestvuje u inicijativi.
Flota je isplovila iz Barcelone krajem augusta zajedno s drugom grupom iz Genove u Italiji, a očekuje se da će u srijedu napustiti Tunis i krenuti prema Gazi.
Inicijativa ima za cilj osporavanje izraelske blokade i dostavu humanitarne pomoći enklavi.
Integrirana klasifikacija faza sigurnosti hrane (IPC), koju podržavaju UN, izvijestila je 22. augusta da je glad zahvatila sjevernu Gazu i upozorila da bi se mogla proširiti kako se izraelska blokada nastavlja.
Izraelski genocidni rat u Gazi u petak je ušao u svoj 700. dan, a izraelske snage su ubile više od 64.500 Palestinaca. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.