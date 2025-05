Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres odbacio je novi izraelski prijedlog o kontroli isporuke pomoći u Gazi, rekavši da to može dovesti do "daljnje kontrole i bezosjećajnog ograničavanja pomoći do posljednje kalorije i zrna brašna".

"Da budem jasan - nećemo sudjelovati ni u kakvom aranžmanu koji u potpunosti ne poštuje načela humanosti, nepristranosti, neovisnosti i neutralnosti", rekao je Guterres novinarima.

Nikakva pomoć nije isporučena u palestinsku enklavu od oko 2,1 milijuna ljudi od 2. ožujka. Izrael je rekao da neće dopustiti ulazak sve robe i zaliha u Gazu sve dok palestinski militanti Hamasa ne oslobode sve preostale taoce.

COGAT, izraelska vojna agencija koja koordinira pomoć, prošli tjedan se sastala s agencijama UN-a i međunarodnim skupinama za pomoć i rekla da je predložila "strukturirani mehanizam praćenja i ulaska pomoći" u Gazu.

"Mehanizam je osmišljen kako bi podržao humanitarne organizacije, poboljšao nadzor i odgovornost te osigurao da pomoć stigne do civilnog stanovništva u potrebi, umjesto da ju preusmjerava i krade Hamas", objavio je COGAT na platformi X u nedjelju.

Jonathan Whittall, viši dužnosnik UN-a za pomoć Gazi i Zapadnoj obali, rekao je prošli tjedan da nema dokaza o preusmjeravanju pomoći.

Izrael je prošlog mjeseca nastavio bombardiranje Gaze nakon dvomjesečnog primirja i poslao trupe natrag u enklavu.

"Gaza je polje ubijanja, a civili su u beskonačnom krugu smrti", rekao je Guterres ponovno pozivajući na trenutačno i bezuvjetno oslobađanje svih talaca, trajni prekid vatre i puni humanitarni pristup Gazi.

Dodao je da su UN-ove isporuke onemogućene zbog "zatvorenih prijelaza u Gazu i blokade pomoći".

"Kao okupacijska sila, Izrael ima nedvosmislene obveze prema međunarodnom pravu, što uključuje međunarodno humanitarno pravo i međunarodnu zaštitu ljudskih prava", rekao je Guterres.

To znači da bi Izrael trebao olakšati programe pomoći i osigurati hranu, medicinsku skrb, higijenu i standarde javnog zdravlja u Gazi, rekao je. "Ništa od toga se danas ne događa", naglasio je.