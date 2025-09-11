Vojska Nepala otvorila je u četvrtak ujutro vatru kako bi spriječila bijeg iz zatvora, pri čemu je ranjeno više od deset zatvorenika, dok su u toku pregovori o formiranju privremene vlade nakon protesta u kojima je poginulo 25 ljudi i koji su doveli do pada vlade premijera KP Sharme Olija, prenijeli su lokalni mediji.
Najnoviji pokušaj bijega dogodio se u okrugu Ramechhap u provinciji Bagmati, kada su zatvorenici razvalili nekoliko unutrašnjih brava i pokušali probiti glavni ulaz, nakon čega su pripadnici sigurnosnih snaga otvorili vatru.
„Oko 12 do 13 zatvorenika je ranjeno nakon što je vojska zapucala dok su stigli do kapije“, izjavio je glavni okružni službenik Shyam Krishna Thapa.
U zatvoru se nalazi više od 300 zatvorenika.
Policija je saopćila da je situacija stavljena pod kontrolu i da nijedan zatvorenik nije uspio pobjeći.
Nepal je zabilježio više pokušaja bijega iz zatvora nakon nasilnih protesta, pri čemu je posljednjih dana uspjelo pobjeći oko 15.000 zatvorenika.
Vojska je preuzela sigurnosne nadležnosti u zemlji nakon što su protesti generacije „Z“ natjerali Olija na ostavku.
U toku su konsultacije o izboru rukovodstva privremene vlade koja bi upravljala malom himalajskom državom do novih izbora.
Mladi demonstranti su u online glasanju izabrali bivšu sutkinju Vrhovnog suda Sushilu Karki, ali ona nije kandidat konsenzusa, iako se među demonstrantima generacije „Z“ pojavila ideja da bude predložena za čelnicu privremene vlade.
Dio demonstranata, međutim, predlaže da tu funkciju preuzme gradonačelnik Katmandua Balendra Shah.