SVIJET
2 minuta čitanja
Nepalska vojska otvorila vatru da spriječi bijeg iz zatvora, ranjeno više zatvorenika
U toku pregovori o formiranju privremene vlade nakon krvavih protesta koji su srušili vladu premijera KP Sharme Olija.
Nepalska vojska otvorila vatru da spriječi bijeg iz zatvora, ranjeno više zatvorenika
Policija je saopćila da je situacija stavljena pod kontrolu i da nijedan zatvorenik nije uspio pobjeći. / AP
11 Septembar 2025

Vojska Nepala otvorila je u četvrtak ujutro vatru kako bi spriječila bijeg iz zatvora, pri čemu je ranjeno više od deset zatvorenika, dok su u toku pregovori o formiranju privremene vlade nakon protesta u kojima je poginulo 25 ljudi i koji su doveli do pada vlade premijera KP Sharme Olija, prenijeli su lokalni mediji.

Najnoviji pokušaj bijega dogodio se u okrugu Ramechhap u provinciji Bagmati, kada su zatvorenici razvalili nekoliko unutrašnjih brava i pokušali probiti glavni ulaz, nakon čega su pripadnici sigurnosnih snaga otvorili vatru.

„Oko 12 do 13 zatvorenika je ranjeno nakon što je vojska zapucala dok su stigli do kapije“, izjavio je glavni okružni službenik Shyam Krishna Thapa.

U zatvoru se nalazi više od 300 zatvorenika.

Policija je saopćila da je situacija stavljena pod kontrolu i da nijedan zatvorenik nije uspio pobjeći.

Preporučeno

Nepal je zabilježio više pokušaja bijega iz zatvora nakon nasilnih protesta, pri čemu je posljednjih dana uspjelo pobjeći oko 15.000 zatvorenika.

Vojska je preuzela sigurnosne nadležnosti u zemlji nakon što su protesti generacije „Z“ natjerali Olija na ostavku.

U toku su konsultacije o izboru rukovodstva privremene vlade koja bi upravljala malom himalajskom državom do novih izbora.

Mladi demonstranti su u online glasanju izabrali bivšu sutkinju Vrhovnog suda Sushilu Karki, ali ona nije kandidat konsenzusa, iako se među demonstrantima generacije „Z“ pojavila ideja da bude predložena za čelnicu privremene vlade.

Dio demonstranata, međutim, predlaže da tu funkciju preuzme gradonačelnik Katmandua Balendra Shah.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us