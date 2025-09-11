Vojska Nepala otvorila je u četvrtak ujutro vatru kako bi spriječila bijeg iz zatvora, pri čemu je ranjeno više od deset zatvorenika, dok su u toku pregovori o formiranju privremene vlade nakon protesta u kojima je poginulo 25 ljudi i koji su doveli do pada vlade premijera KP Sharme Olija, prenijeli su lokalni mediji.

Najnoviji pokušaj bijega dogodio se u okrugu Ramechhap u provinciji Bagmati, kada su zatvorenici razvalili nekoliko unutrašnjih brava i pokušali probiti glavni ulaz, nakon čega su pripadnici sigurnosnih snaga otvorili vatru.

„Oko 12 do 13 zatvorenika je ranjeno nakon što je vojska zapucala dok su stigli do kapije“, izjavio je glavni okružni službenik Shyam Krishna Thapa.

U zatvoru se nalazi više od 300 zatvorenika.

Policija je saopćila da je situacija stavljena pod kontrolu i da nijedan zatvorenik nije uspio pobjeći.