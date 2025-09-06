Izraelska vojska je u subotu ubila 31 Palestinca i ranila desetine u Pojasu Gaze, gdje je šest osoba umrlo od gladi na blokiranoj teritoriji, saopštili su medicinari.

Osam osoba je ubijeno, a nekoliko ih je povrijeđeno u napadu dronom na kuću u naselju Sheikh Radwan u gradu Gazi, rekao je Anadolu medicinski izvor iz baptističke bolnice Al-Ahli.

Jedno dijete je također ubijeno u izraelskom artiljerijskom granatiranju u istom naselju.

Nekoliko civila je povrijeđeno, dok su drugi ostali zarobljeni pod ruševinama kuće koju su izraelske snage pogodile u ulici Al-Nafaq u gradu Gazi, saopštili su medicinari.

Pozivajući se na medicinske izvore, državna novinska agencija Wafa saopštila je da je izraelska vojska ciljala kuću palestinske porodice u izbjegličkom kampu Shati, u zapadnom gradu Gazi, ubivši šest i ranivši druge.

U izraelskom napadu dronom na civilni skup ubijene su dvije osobe u ulici Yarmouk u sjevernom gradu Gazi.

Timovi civilne zaštite izvukli su tijelo Palestinca iz ruševina nakon izraelskog napada u naselju Zeitoun u istom gradu.

Izraelski ratni avioni bombardirali su i potpuno uništili stambenu zgradu Soussi Tower, 15-spratnicu u kojoj se nalazi više od 60 stanova, smještenu u blizini sjedišta agencije UN-a za palestinske izbjeglice (UNRWA), samo nekoliko minuta nakon izdavanja naredbe za evakuaciju. Još nije bilo izvještaja o žrtvama.

U subotu ujutro, izraelska vojska izdala je upozorenja na evakuaciju stanovnicima grada Gaze da se kreću prema jugu dok vojska nastavlja s planom okupacije grada.

U centralnoj Gazi, izraelska vojska napala je civile koji su čekali na dostavu pomoći u blizini distributivnih punktova u Wadi Gazi, ubivši dvije osobe i ranivši 17 drugih, saopštila je Wafa.