Izraelska vojska je u subotu ubila 31 Palestinca i ranila desetine u Pojasu Gaze, gdje je šest osoba umrlo od gladi na blokiranoj teritoriji, saopštili su medicinari.
Osam osoba je ubijeno, a nekoliko ih je povrijeđeno u napadu dronom na kuću u naselju Sheikh Radwan u gradu Gazi, rekao je Anadolu medicinski izvor iz baptističke bolnice Al-Ahli.
Jedno dijete je također ubijeno u izraelskom artiljerijskom granatiranju u istom naselju.
Nekoliko civila je povrijeđeno, dok su drugi ostali zarobljeni pod ruševinama kuće koju su izraelske snage pogodile u ulici Al-Nafaq u gradu Gazi, saopštili su medicinari.
Pozivajući se na medicinske izvore, državna novinska agencija Wafa saopštila je da je izraelska vojska ciljala kuću palestinske porodice u izbjegličkom kampu Shati, u zapadnom gradu Gazi, ubivši šest i ranivši druge.
U izraelskom napadu dronom na civilni skup ubijene su dvije osobe u ulici Yarmouk u sjevernom gradu Gazi.
Timovi civilne zaštite izvukli su tijelo Palestinca iz ruševina nakon izraelskog napada u naselju Zeitoun u istom gradu.
Izraelski ratni avioni bombardirali su i potpuno uništili stambenu zgradu Soussi Tower, 15-spratnicu u kojoj se nalazi više od 60 stanova, smještenu u blizini sjedišta agencije UN-a za palestinske izbjeglice (UNRWA), samo nekoliko minuta nakon izdavanja naredbe za evakuaciju. Još nije bilo izvještaja o žrtvama.
U subotu ujutro, izraelska vojska izdala je upozorenja na evakuaciju stanovnicima grada Gaze da se kreću prema jugu dok vojska nastavlja s planom okupacije grada.
U centralnoj Gazi, izraelska vojska napala je civile koji su čekali na dostavu pomoći u blizini distributivnih punktova u Wadi Gazi, ubivši dvije osobe i ranivši 17 drugih, saopštila je Wafa.
Još dva civila koji su tražili pomoć ubijena su u blizini koridora Netzarim u centralnom Pojasu Gaze.
U međuvremenu, izraelski ratni avioni izveli su napade na istočna područja Deir al-Balaha u centralnom Pojasu Gaze. Još nema dostupnih informacija o žrtvama.
Još pet Palestinaca ubijeno je izraelskom vatrom dok su čekali pomoć u blizini distributivnog punkta u zapadnom Khan Younisu, u južnom Pojasu Gaze.
Jedan stariji Palestinac izgubio je život u izraelskoj pucnjavi, a dijete je ubijeno u izraelskom napadu na vozilo u području Al-Mawasi u Khan Younisu, uprkos tome što je označeno kao humanitarna zona za civile.
U naselju Amal u zapadnom Khan Younisu, izraelski dron ubio je dva Palestinca.
U međuvremenu, Ministarstvo zdravstva Gaze saopćilo je da je šest osoba, uključujući jedno dijete, umrlo od gladi i teške pothranjenosti u posljednja 24 sata, čime je broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu od oktobra 2023. porastao na 382, uključujući 135 djece.
Ministarstvo je saopćilo da se 104 smrtna slučaja, od kojih je 20 djece, dogodilo nakon što je UN-ov sistem za praćenje gladi, Integrirana klasifikacija faza sigurnosti hrane (IPC), prošlog mjeseca formalno proglasio Gazu zonom gladi.
Izraelska vojska nastavila je brutalnu ofanzivu na Pojas Gaze, ubivši najmanje 64.300 Palestinaca od oktobra 2023. Vojna kampanja je devastirala enklavu koja se suočava s glađu.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u toj enklavi.