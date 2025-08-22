SVIJET
1 minuta čitanja
Zemljotres jačine 5,6 stepeni pogodio granicu Mjanmara i Indije
Nema prijavljenih šteta, žrtava iz regije do sada.
Podrhtavanje tla osjetilo se i u indijskom gradu Aizawlu. / AA
16 sati prošlost

Zemljotres preliminarne jačine 5,6 stepeni pogodio je u petak pograničnu regiju Indije i Mjanmara, saopćio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Potres se dogodio u regiji Mawlaik u Mjanmaru u 11:26 sati po lokalnom vremenu (0456 GMT) na dubini od oko 10 kilometara (6,2 milje), navodi se.

Grad Mawlaik se nalazi u regiji Sagaing u Mjanmaru, uz granicu s Indijom.

Podrhtavanje tla osjetilo se i u indijskom gradu Aizawlu.

Do sada nije bilo izvještaja o šteti ili žrtvama.

