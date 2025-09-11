SVIJET
Sirijski predsjednik na Generalnoj skupštini UN-a prvi put od 1967.
Prvo učešće na „Sedmici na visokom nivou“ jednog sirijskog predsjednika ikad.
Sirijski predsjednik na Generalnoj skupštini UN-a prvi put od 1967.
Ovo predstavlja prvo učešće jednog sirijskog predsjednika od 1967. godine, te ujedno i prvo učešće na „Sedmici na visokom nivou“. / AA
11 Septembar 2025

Sirijski predsjednik Ahmed Al-Sharaa učestvovat će na 80. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i „Sedmici na visokom nivou“, koja će se održati od 22. do 30. septembra u New Yorku.

Kako je prenijela Sirijska arapska novinska agencija (SANA), Al-Sharaa će biti u pratnji ministra vanjskih poslova Asaada Hassana al-Shaibanija i visoke diplomatske delegacije.

Ovo predstavlja prvo učešće jednog sirijskog predsjednika od 1967. godine, te ujedno i prvo učešće na „Sedmici na visokom nivou“.

Al-Sharaa i al-Shaibani planirani su da učestvuju na brojnim sastancima i događajima, kao i da održe bilateralne susrete sa šefovima država i delegacija koje prisustvuju Generalnoj skupštini UN-a.

