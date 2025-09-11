Sirijski predsjednik Ahmed Al-Sharaa učestvovat će na 80. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i „Sedmici na visokom nivou“, koja će se održati od 22. do 30. septembra u New Yorku.

Kako je prenijela Sirijska arapska novinska agencija (SANA), Al-Sharaa će biti u pratnji ministra vanjskih poslova Asaada Hassana al-Shaibanija i visoke diplomatske delegacije.