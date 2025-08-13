Sjevernokorejski lider Kim Jong Un izrazio je "punu podršku" Rusiji uoči sastanka predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa u američkoj saveznoj državi Aljasci kasnije ove sedmice, izvijestili su u srijedu državni mediji.
Putin je u utorak razgovarao s Kimom i oni su pohvalili proširenje saradnje u okviru Sporazuma o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu između Sjeverne Koreje i Rusije, obećavajući produbljivanje veza, prema Korejskoj centralnoj novinskoj agenciji.
Sjeverna Koreja poslala je hiljade vojnika da pomognu Rusiji u ratu protiv Ukrajine, nakon što su Putin i Kim potpisali partnerstvo u Pjongjangu u junu 2024. godine.
Sporazum zahtijeva proširenje vojne podrške u slučaju da bilo koju stranu napadne treća strana.
Kim je također čvrsto potvrdio da će njegova zemlja uvijek ostati vjerna duhu sporazuma između Pjongjanga i Moskve „i da će u potpunosti podržati sve mjere koje će rusko rukovodstvo poduzeti u budućnosti.“
Putin je izrazio zahvalnost i pohvalio podršku koju je Pjongjang pružio dok Rusija tvrdi da potiskuje Kijev iz svog pograničnog regiona Kursk nakon upada prošlog augusta.
Kremlj je u utorak saopštio da je Putin obavijestio Kima o samitu s Trumpom.
Putin i Trump će se sastati u petak kako bi razgovarali o načinima okončanja rata između Rusije i Ukrajine, koji traje gotovo tri i po godine.
Razgovori će biti prvi susret licem u lice između aktualnih ruskih i američkih predsjednika od juna 2021. godine, kada se Putin sastao s tadašnjim američkim predsjednikom Joeom Bidenom u Ženevi.