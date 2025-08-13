Sjevernokorejski lider Kim Jong Un izrazio je "punu podršku" Rusiji uoči sastanka predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa u američkoj saveznoj državi Aljasci kasnije ove sedmice, izvijestili su u srijedu državni mediji.

Putin je u utorak razgovarao s Kimom i oni su pohvalili proširenje saradnje u okviru Sporazuma o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu između Sjeverne Koreje i Rusije, obećavajući produbljivanje veza, prema Korejskoj centralnoj novinskoj agenciji.

Sjeverna Koreja poslala je hiljade vojnika da pomognu Rusiji u ratu protiv Ukrajine, nakon što su Putin i Kim potpisali partnerstvo u Pjongjangu u junu 2024. godine.

Sporazum zahtijeva proširenje vojne podrške u slučaju da bilo koju stranu napadne treća strana.

Kim je također čvrsto potvrdio da će njegova zemlja uvijek ostati vjerna duhu sporazuma između Pjongjanga i Moskve „i da će u potpunosti podržati sve mjere koje će rusko rukovodstvo poduzeti u budućnosti.“