Vladina medijska služba Gaze saopćila je u subotu da je 700 dana izraelskog bombardovanja enklave uništilo gotovo svu infrastrukturu i nanijelo gubitke veće od 68 milijardi dolara.

U saopćenju je navedeno da je smrtonosna kampanja rezultirala uništenjem oko 90% infrastrukture Gaze, uz „sistemske politike genocida i prisilnog raseljavanja.“

Navodi se da je više od 73.700 ljudi ubijeno ili se vode kao nestali, uključujući više od 20.000 djece i 12.500 žena. Prema podacima službe, 2.700 porodica je potpuno izbrisano iz civilnog registra.

Među ubijenima je 1.670 medicinskih radnika, 248 novinara, 139 članova civilne zaštite i 173 općinska službenika. Više od 162.000 drugih je ranjeno, mnogi sa životno promjenjivim povredama poput amputacija, paralize i gubitka vida.

Služba je također navela uništenje 38 bolnica, 833 džamije i 163 obrazovne institucije, uz široka oštećenja hiljada drugih javnih objekata.

Optužila je Izrael za provođenje masovnog raseljavanja sprječavanjem povratka stanovnika u domove u Gazi i sjevernim područjima, kao i za korištenje gladi kao oružja rata.