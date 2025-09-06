Vladina medijska služba Gaze saopćila je u subotu da je 700 dana izraelskog bombardovanja enklave uništilo gotovo svu infrastrukturu i nanijelo gubitke veće od 68 milijardi dolara.
U saopćenju je navedeno da je smrtonosna kampanja rezultirala uništenjem oko 90% infrastrukture Gaze, uz „sistemske politike genocida i prisilnog raseljavanja.“
Navodi se da je više od 73.700 ljudi ubijeno ili se vode kao nestali, uključujući više od 20.000 djece i 12.500 žena. Prema podacima službe, 2.700 porodica je potpuno izbrisano iz civilnog registra.
Među ubijenima je 1.670 medicinskih radnika, 248 novinara, 139 članova civilne zaštite i 173 općinska službenika. Više od 162.000 drugih je ranjeno, mnogi sa životno promjenjivim povredama poput amputacija, paralize i gubitka vida.
Služba je također navela uništenje 38 bolnica, 833 džamije i 163 obrazovne institucije, uz široka oštećenja hiljada drugih javnih objekata.
Optužila je Izrael za provođenje masovnog raseljavanja sprječavanjem povratka stanovnika u domove u Gazi i sjevernim područjima, kao i za korištenje gladi kao oružja rata.
Medijska služba je navela da su stotine hiljada kamiona s pomoći blokirani na ulazu u Gazu, što je 2,4 miliona stanovnika, uključujući više od milion djece, dovelo na ivicu gladi.
Držeći Izrael i njegove saveznike, prvenstveno SAD, odgovornim za razaranja, služba je pozvala arapske i islamske zemlje, širu međunarodnu zajednicu i Ujedinjene nacije da „odmah djeluju kako bi zaustavili agresiju, ukinuli blokadu, osigurali povratak raseljenih porodica i pozvali izraelske lidere na odgovornost pred međunarodnim sudovima.“
Izraelski genocidni rat u Gazi ušao je u 700. dan u petak, a Izrael je ubio preko 64.300 Palestinaca. Vojna kampanja je uništila enklavu, koja se suočava s glađu.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava sa slučajem genocida pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata na ovoj enklavi.