Novo istraživanje otkriva promjene oblika u unutrašnjem jezgru Zemlje

Nedavne studije su otkrile značajne transformacije u obliku unutrašnjeg jezgra Zemlje u protekle dvije decenije. Suprotno dugogodišnjem vjerovanju da je unutrašnje jezgro sferično, naučnici su otkrili da ima deformisane ivice, s varijacijama u visini do 100 metara u određenim područjima. Ovo revolucionarno istraživanje, koje je vodio tim naučnika, uključujući Johna Vidalea, Wei Wanga, Ruoyan Wanga, Guanning Panga i Keith Kopera, objavljeno je u časopisu Nature Geoscience.

Razumijevanje Zemljinog jezgra

Smješteno na više od 4000 milja ispod površine Zemlje, jezgro je kritična komponenta strukture naše planete. Igra vitalnu ulogu u stvaranju magnetnog polja koje štiti život na Zemlji od štetnog sunčevog zračenja. Unutrašnje jezgro funkcioniše nezavisno od tečnog spoljašnjeg jezgra i ostatka planete, okrećući se različitom brzinom. Ovo jedinstveno kretanje je neophodno za održavanje Zemljinog magnetnog polja, koje bi, ako se izgubi, moglo učiniti našu planetu beživotnom, slično Marsu, koji nije imao magnetno polje milijardama godina.

Istraživanje ponašanja unutrašnjeg jezgra

Istraživački tim, predvođen Vidaleom, prvobitno je imao za cilj da istraži zašto je izgledalo da je unutrašnje jezgro usporilo svoju rotaciju na tempo sporije od one same Zemlje prije nego što se ponovo ubrzalo 2010. Vidale, naučnik o Zemlji na Univerzitetu Južne Kalifornije, otkrio je uvjerljive dokaze koji podržavaju teoriju da je unutrašnje jezgro zaista doživjelo usporavanje u to vrijeme.

Naučnici su analizom otkrili da brzina i oblik unutrašnjeg jezgra nisu statični; mijenjaju se tokom vremena. Ispitujući seizmičke talase izazvane ponovljenim zemljotresima, istraživači su utvrdili da se unutrašnje jezgro neko vrijeme rotiralo brže od ostatka Zemlje, da bi se usporilo posljednjih decenija.

Mehanika promjene

Vjeruje se da se uočene promjene u obliku unutrašnjeg jezgra dešavaju na interfejsu gdje se čvrsto unutrašnje jezgro susreće s ekstremno vrućim, tečnim metalnim spoljašnjim jezgrom. Istraživački tim je pomno analizirao podatke o zemljotresima prikupljene od 1991. do 2023, koristeći seizmičke stanice smještene u Sjevernoj Americi i na otočju South Sandwich. Njihovi nalazi otkrili su značajne razlike u ponašanju seizmičkih valova između 2004. i 2008. godine, što ukazuje da su se promjene dešavale blizu površine unutrašnjeg jezgra, a ne dublje unutar.

Ovo istraživanje doprinosi rješavanju dugogodišnje debate u naučnoj zajednici o faktorima koji utječu na promjene unutrašnjeg jezgra. Tim je zaključio da promjene u obliku unutrašnjeg jezgra proizlaze iz njegove rotacije i pomaka koji se dešavaju blizu njegove granice. Ovi pomaci mogu biti vođeni kretanjem okolnog omotača ili silama koje djeluju iz tekućeg vanjskog jezgra, koje mogu utjecati na strukturu unutrašnjeg jezgra.

Implikacije nalaza

Implikacije ovog istraživanja sežu dalje od puke akademske radoznalosti. Razumijevanje dinamike unutrašnjeg jezgra Zemlje je ključno za razumijevanje cjelokupnog ponašanja planete, uključujući stvaranje magnetskog polja i geološku aktivnost. Dok naučnici nastavljaju da otkrivaju misterije unutrašnjeg jezgra, možda će steći uvid u procese koji upravljaju ne samo našom planetom već i drugim nebeskim tijelima.

Proučavanje seizmičkih talasa pruža jedinstven prozor u unutrašnjost Zemlje, omogućavajući istraživačima da zaključuju svojstva i ponašanja koja su inače nedostupna. Kako tehnologija napreduje i sve više podataka postaje dostupno, potencijal za dalja otkrića o unutrašnjem jezgru i njegovoj ulozi u Zemljinoj geologiji ostaje obećavajući.

Zaključno, nedavna otkrića o obliku i ponašanju unutrašnjeg jezgra Zemlje označavaju značajan napredak u geonauci. Dok istraživači nastavljaju da istražuju složenost unutrašnjosti naše planete, stečeno znanje će nesumnjivo poboljšati naše razumijevanje Zemljine prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.