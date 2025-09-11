Španija i Slovenija ponovile su svoje protivljenje potencijalnom učešću Izraela na Eurosongu 2026. godine, najavljujući mogućnost njihovog povlačenja s ovog takmičenja.

U ponedjeljak je španski ministar kulture Ernest Urtasun javno govorio o mogućnosti povlačenja s Eurosonga ako Izrael ne bude isključen.

Govoreći u emisiji La Hora de La 1, Urtasun je rekao da, iako konačna odluka leži na javnom emiteru RTVE, mogu biti potrebni radikalni koraci ukoliko Izrael bude učestvovao.

Naglasio je da je Španija već formalno zatražila isključenje Izraela i upozorio da će vlada razmotriti "mjere ako ne i protjerivanje", tvrdeći da bi dozvoljavanje prisustva Izraela predstavljalo "normalizaciju" njegove uloge u međunarodnim forumima dok i dalje traju napadi na Gazu, gdje je od oktobra 2023. ubijeno najmanje 64.600 Palestinaca.