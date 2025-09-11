SVIJET
2 minuta čitanja
Španija i Slovenija razmatraju povlačenje s Eurosonga ako Izraelu bude dozvoljeno učešće 2026.
Španski ministar kulture upozorio je na moguće mjere ako Izrael ne bude isključen, dok je Slovenija najavila bojkot takmičenja ako se Izraelu dozvoli povratak sljedeće godine.
Ovaj potez, predstavljen kao čin solidarnosti s Palestinom, odražava stav koji je prvi put iznesen na Generalnoj skupštini EBU u julu. / AA
11 Septembar 2025

Španija i Slovenija ponovile su svoje protivljenje potencijalnom učešću Izraela na Eurosongu 2026. godine, najavljujući mogućnost njihovog povlačenja s ovog takmičenja.

U ponedjeljak je španski ministar kulture Ernest Urtasun javno govorio o mogućnosti povlačenja s Eurosonga ako Izrael ne bude isključen.

Govoreći u emisiji La Hora de La 1, Urtasun je rekao da, iako konačna odluka leži na javnom emiteru RTVE, mogu biti potrebni radikalni koraci ukoliko Izrael bude učestvovao.

Naglasio je da je Španija već formalno zatražila isključenje Izraela i upozorio da će vlada razmotriti "mjere ako ne i protjerivanje", tvrdeći da bi dozvoljavanje prisustva Izraela predstavljalo "normalizaciju" njegove uloge u međunarodnim forumima dok i dalje traju napadi na Gazu, gdje je od oktobra 2023. ubijeno najmanje 64.600 Palestinaca.

Vojna kampanja je opustošila enklavu, koja se suočava s glađu.

U petak je slovenački javni emiter RTV Slovenija objavio da zemlja neće učestvovati na Eurosongu 2026. ako se Izraelu dozvoli povratak sljedeće godine.

Ovaj potez, predstavljen kao čin solidarnosti s Palestinom, odražava stav koji je prvi put iznesen na Generalnoj skupštini Evropske radiodifuzne unije (EBU) u julu.

EBU je produžio rok za emitere da potvrde učešće do sredine decembra i očekuje se da će glasati o podobnosti Izraela tokom svoje sljedeće skupštine u Ženevi 4. i 5. decembra.

IZVOR:AA
