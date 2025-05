Američki predsjednik Donald Trump rekao je da nema namjeru otpustiti predsjednika Federalnih rezervi Jeromea Powella, iako je obnovio pritisak na njega da snizi kamatne stope.

"Nemam namjeru da ga otpustim", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu u utorak. „Volio bih da bude malo aktivniji u pogledu svoje ideje o snižavanju kamata.“

Nazvavši ovo "savršenim vremenom" za smanjenje stopa, Trump je rekao da takav potez ne bi bio kritičan, ali bi pomogao ekonomiji.

"Ako to ne učini, je li to kraj? Ne, nije. Ali bio bi to dobar trenutak", rekao je.

Trump je ukazao na nedavni pad cijena, posebno energenata i namirnica, kao opravdanje za smanjenje stopa.

"Jedina stvar koja se nije smanjila - ali nije mnogo porasla - jesu kamatne stope, a mislimo da bi Fed trebao sniziti stopu", rekao je. „Voljeli bismo da naš predsjedavajući dođe rano ili na vrijeme, a ne da kasni.“

Trgovinski rat s Kinom

Što se tiče trgovinskih tenzija s Kinom, Trump je rekao da će trenutna stopa carina na kinesku robu od 145 posto biti "značajno" smanjena, ali "neće biti nula".

"Igrat ću žestoko s Kinom", rekao je. "Mi ćemo biti jako fini, oni će biti jako fini, i vidjet ćemo što će se dogoditi."

„U konačnici, oni moraju sklopiti dogovor, jer inače neće moći poslovati u Sjedinjenim Državama. Dakle, želimo da budu uključeni, ali moraju, a i druge zemlje moraju sklopiti dogovor, a ako se ne dogovore, mi ćemo sklopiti dogovor", dodao je.